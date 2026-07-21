Михаил Драпатый станет главнокомандующим ВСУ вместо Сырского

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый. По его словам, совместно с военным руководством уже определена новая структура Генерального штаба ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в своём обращении, передаёт Новини.LIVE.

Драпатый возглавит Вооруженные Силы Украины

Владимир Зеленский заявил, что принял решение назначить Михаила Драпатого на должность Главнокомандующего ВСУ.

Президент отметил, что в обсуждении предстоящих изменений в руководстве армии принимали участие Михаил Драпатый, Евгений Хмара и Павел Палиса.

По словам Зеленского, стороны определили, какой должна быть обновленная структура Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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«Решено, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба Вооруженных Сил Украины», — заявил президент.

Зеленский поблагодарил Сирского за службу

Президент также выразил благодарность Александру Сирскому за работу на посту Главнокомандующего ВСУ.

По словам Зеленского, Сирский добился важных результатов для Украины во время обороны Киева, Харьковской наступательной операции и Курской операции.

«Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину», — отметил глава государства.

Он также сообщил, что вместе с Сирским и начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым обсудил дальнейшие форматы службы и процесс передачи дел.

Решения должны быть официально оформлены

Владимир Зеленский подчеркнул, что главной целью кадровых изменений является укрепление обороноспособности Украины и создание условий для победы в войне.

По его словам, окончательные решения будут официально оформлены в ближайшее время.

«Из этой ситуации Украина должна выйти сильнее, и России будет сложнее», — подчеркнул президент.

В то же время Зеленский заявил, что ключевой задачей остается достижение таких условий на фронте и в международном давлении на Россию, которые позволят заставить РФ пойти на мир. Новость дополняется...