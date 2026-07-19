19 июля Зеленский встретился с Драпатым, Горбатюком и Апостолом

Срочная новость

Сегодня я пообщался ещё с тремя опытными украинскими военными: с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

Во-первых – доклад генерал-майора Драпатого о ситуации на соответствующих направлениях в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Благодарен всем нашим подразделениям, которые результативно уничтожают оккупанта и не допускают выполнения поставленных перед российской армией задач. Второе — это выполнение наших договоренностей с партнерами и постоянное обеспечение поставок для защиты Украины. Главный приоритет — ПВО и полное выполнение контрактов на производство всех типов дронов. Третье — Александровское направление, активные действия наших ДШВ.

Цению объективную оценку ситуации, подробный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и устранение дефицита в снабжении. Мы не должны терять ни одного дня для защиты независимости Украины, наших позиций и людей. Спасибо за службу!

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