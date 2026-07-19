Зеленський зустрівся з Драпатим, Горбатюком та Апостолом 19 липня

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з військовими 19 липня 2026 року. Фото: Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський провів розмови з трьома українськими військовими керівниками, під час яких обговорив ситуацію на фронті, забезпечення Сил оборони та потреби військових. Окрему увагу приділили виконанню домовленостей із міжнародними партнерами, посиленню протиповітряної оборони та виробництву дронів. Також gрезидент заслухав доповіді щодо ситуації на ключових напрямках фронту й наголосив, що Україна не має втрачати жодного дня для свого захисту.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у неділю, 19 липня.

Зеленський обговорив із військовими ситуацію на фронті та посилення ППО

Володимир Зеленський повідомив, що поспілкувався з командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком та командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

Під час розмов генерал-майор Михайло Драпатий доповів главі держави про ситуацію на Сумському, Харківському, Луганському та Донецькому напрямках. Зеленський подякував українським військовим, які результативно знищують російських окупантів і не допускають виконання поставлених перед російською армією завдань.

Окремо сторони обговорили виконання домовленостей із міжнародними партнерами щодо постачання необхідного озброєння для захисту України. За словами президента, головними пріоритетами залишаються посилення протиповітряної оборони та повне виконання контрактів на виробництво всіх типів безпілотників.

Читайте також:

Також ішлося про ситуацію на Олександрівському напрямку, де активні бойові дії ведуть підрозділи Десантно-штурмових військ України. Крім того, Зеленський зазначив, що отримав об'єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на різних напрямках, а також пропозиції щодо вирішення проблемних питань і ліквідації дефіциту в постачанні.

Президент наголосив, що виконання домовленостей із партнерами та забезпечення українських військових необхідними ресурсами залишаються одним із ключових завдань держави.

"Перше — доповідь генерал-майора Драпатого по ситуації на відповідних напрямках на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині. Вдячний усім нашим підрозділам, які результативно знищують окупанта й не допускають виконання поставлених перед російською армією завдань. Друге — це виконання наших домовленостей із партнерами та постійне забезпечення постачання для захисту України. Головний пріоритет — ППО та повне виконання контрактів на виробництво всіх типів дронів", — поінформував український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новина доповнюється...