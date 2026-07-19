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Головна Новини дня Зеленський: сьогодні СБУ та ЗСУ уразили низку важливих об'єктів РФ

Зеленський: сьогодні СБУ та ЗСУ уразили низку важливих об'єктів РФ

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 12:27
Зеленський повідомив про ураження низки важливих об'єктів РФ
Термінова новина

Сили оборони України завдали нових ударів по об'єктах на території Росії, які забезпечують її військову агресію. Під ураження потрапили нафтобази у Ставропольському регіоні, а також три російські танкери "тіньового флоту" в акваторії Чорного моря. Президент України Володимир Зеленський заявив, що це є відповіддю на російські удари.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у неділю, 19 липня.

Зеленський про результати нових ударів по Росії

За словами Зеленського, українські далекобійні удари були спрямовані по об'єктах, які забезпечують та фінансують російську агресію. Зокрема, підрозділи Служби безпеки України уразили три нафтобази у Ставропольському регіоні, а підрозділи Збройних сил України — ще один об'єкт паливної сфери в цьому ж регіоні.

Крім того, в акваторії Чорного моря було зафіксовано точні влучання по трьох російських танкерах, які належать до так званого тіньового флоту РФ.

Підсумовуючи результати роботи українських підрозділів, Зеленський подякував усім, хто бере участь у далекобійних операціях проти Росії, та наголосив, що Україна й надалі відповідатиме на російські атаки.

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"Продовжуємо цілком справедливо та влучно відповідати на російські удари. Сьогодні українські далекобійні санкції досягли визначених об'єктів, які забезпечують та фінансують російську агресію. Підрозділи СБУ уразили одразу три нафтобази у Ставропольському регіоні, підрозділи наших Збройних Сил — ще один обʼєкт паливної сфери у цьому ж регіоні. В акваторії Чорного моря зафіксовано точні влучання по трьох російських танкерах тіньового флоту. Дякую кожному нашому підрозділу, який забезпечує в Росії розширення відчуття, що цю війну треба завершувати. Слава Україні!", — заявив Зеленський.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Сили оборони України удари по РФ
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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