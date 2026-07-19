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Главная Новости дня Зеленский: сегодня СБУ и ВСУ нанесли удары по ряду важных объектов РФ

Зеленский: сегодня СБУ и ВСУ нанесли удары по ряду важных объектов РФ

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 12:27
Зеленский сообщил о нанесении ударов по ряду важных объектов РФ
Срочная новость

Мы продолжаем вполне справедливо и точно отвечать на российские удары. Сегодня украинские удары на большие расстояния достигли определенных объектов, которые обеспечивают и финансируют российскую агрессию. Подразделения СБУ поразили сразу три нефтебазы в Ставропольском регионе, подразделения наших Вооруженных Сил — еще один объект топливной сферы в этом же регионе. В акватории Чёрного моря зафиксированы точные попадания по трём российским танкерам теневого флота. Благодарю каждое наше подразделение, которое усиливает в России ощущение того, что эту войну нужно заканчивать. Слава Украине!

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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