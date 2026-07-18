Тамбовская область РФ подверглась атаке дронов 18 июля — вспыхнул пожар

Взрывы в Тамбовской области России. Фото: кадр из видео

Тамбовская область России в ночь на 18 июля подверглась атаке беспилотников. После серии взрывов в городе Котовске возник крупный пожар на складе крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, а персонал предприятия был эвакуирован.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ASTRA.

Атака дронов на Тамбовскую область РФ

По сообщениям российских СМИ, взрывы прогремели ночью в районе Котовска, после чего на территории логистического комплекса Wildberries вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы опубликовали в сети видео, на которых виден густой дым и пламя над складскими помещениями. Сотрудников логистического центра срочно эвакуировали.

Пожар в Котовске. Фото: кадр из видео

Также сообщается, что по меньшей мере несколько человек обратились за медицинской помощью, однако пока неизвестно количество пострадавших.

Российские власти традиционно заявили о работе средств противовоздушной обороны, однако официально не комментировали масштабы повреждений на объекте. Независимого подтверждения причин пожара также пока нет.

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Помимо Тамбовской области, в эту же ночь сообщалось об атаке беспилотников на Московскую область и временно оккупированный Крым. По данным российской стороны, воздушная атака стала одной из самых масштабных за последнее время.

Как писали Новини.LIVE, 14 июля Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Башкортостане. Он расположен примерно в 1300 километрах от линии фронта.

А 17 июля под атакой оказались НПЗ, нефтяные терминалы, военный корабль, суда и логистические объекты противника. В частности, был поражён "Славнефть-Янос" в Ярославской области РФ. Он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.