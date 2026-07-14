Срочная новость

Наши воины продолжают налагать санкции с дальнобойным эффектом на российские предприятия и объекты, работающие на нужды войны.



В Башкортостане поражен нефтеперерабатывающий завод. Это примерно в 1300 километрах от линии фронта. Благодарю подразделения ССО ВСУ и СБУ за меткость. В Краснодарском крае бойцы СБС, ГУР и СБУ нанесли удар по Афипскому НПЗ. Расстояние — около 400 километров от линии фронта.



Есть результаты и в среднедальних ударах: в Геленджике поражены патрульный корабль и танкер теневого флота. Эффективная работа ВМС: около 430 километров от линии фронта. Также были успешные операции по трем танкерам теневого флота в Азовском море.



Спасибо всем нашим воинам, которые успешными операциями возвращают войну туда, откуда она пришла. Эту войну нужно завершить, и все достойные дипломатические предложения на столе.

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