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Главная Новости дня Около 1300 км от фронта: Зеленский заявил о поражении НПЗ в Башкортостане

Около 1300 км от фронта: Зеленский заявил о поражении НПЗ в Башкортостане

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 13:36
Зеленский: в Башкортостане пострадал нефтеперерабатывающий завод
Срочная новость

Наши воины продолжают налагать санкции с дальнобойным эффектом на российские предприятия и объекты, работающие на нужды войны.

В Башкортостане поражен нефтеперерабатывающий завод. Это примерно в 1300 километрах от линии фронта. Благодарю подразделения ССО ВСУ и СБУ за меткость. В Краснодарском крае бойцы СБС, ГУР и СБУ нанесли удар по Афипскому НПЗ. Расстояние — около 400 километров от линии фронта.

Есть результаты и в среднедальних ударах: в Геленджике поражены патрульный корабль и танкер теневого флота. Эффективная работа ВМС: около 430 километров от линии фронта. Также были успешные операции по трем танкерам теневого флота в Азовском море.

Спасибо всем нашим воинам, которые успешными операциями возвращают войну туда, откуда она пришла. Эту войну нужно завершить, и все достойные дипломатические предложения на столе.

 

Новость дополняется...

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Автор:
Евтушенко Алина
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