Атака на Сизранский НПЗ: дроны нанесли удар по заводу в России

Атака украинских дронов на Сизранский НПЗ. Иллюстративное фото: РоссМИ

В Самарской области России утром 12 июля беспилотники атаковали Сизранский нефтеперерабатывающий завод. После удара на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Об этом пишут российские СМИ, передает Новини.LIVE.

После взрывов над заводом поднялся густой черный дым

Около трех часов ночи власти Самарской области сообщили об угрозе атаки беспилотников. Уже около 05:00 жители Сизрани услышали серию взрывов.

Вскоре в соцсетях появились видео и фото, на которых виден масштабный пожар на территории Сизранского нефтеперерабатывающего завода. Над промышленной зоной поднялся густой столб черного дыма.

По информации мониторинговых Telegram-каналов, именно Сизранский НПЗ стал целью атаки ударных беспилотников. Официально российские власти пока не сообщали о последствиях удара или возможных пострадавших.

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Сизранский НПЗ входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Его мощность составляет до 8,9 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационный керосин, которые, в частности, используются для обеспечения российской армии.

Предприятие расположено более чем в 800 километрах от украинской границы.

Новини.LIVE писали, что украинские военные нанесли удар по общевойсковому полигону российской армии и другим важным объектам. Кроме того, были уточнены результаты предыдущих ударов по целям на временно оккупированных территориях и на территории РФ.

Новини.LIVE сообщали, что украинские защитники ночью 11 июля нанесли удар по российскому флоту в Азовском море. По информации Генштаба, поражены 21 танкер, а также ряд судов, которые использовались для военной логистики РФ.