Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В России после атаки БПЛА горит Сизранский НПЗ

В России после атаки БПЛА горит Сизранский НПЗ

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 07:27
Атака на Сизранский НПЗ: дроны нанесли удар по заводу в России
Атака украинских дронов на Сизранский НПЗ. Иллюстративное фото: РоссМИ

В Самарской области России утром 12 июля беспилотники атаковали Сизранский нефтеперерабатывающий завод. После удара на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Об этом пишут российские СМИ, передает Новини.LIVE.

После взрывов над заводом поднялся густой черный дым

Около трех часов ночи власти Самарской области сообщили об угрозе атаки беспилотников. Уже около 05:00 жители Сизрани услышали серию взрывов.

Вскоре в соцсетях появились видео и фото, на которых виден масштабный пожар на территории Сизранского нефтеперерабатывающего завода. Над промышленной зоной поднялся густой столб черного дыма.

По информации мониторинговых Telegram-каналов, именно Сизранский НПЗ стал целью атаки ударных беспилотников. Официально российские власти пока не сообщали о последствиях удара или возможных пострадавших.

Читайте также:

Сизранский НПЗ входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской области. Его мощность составляет до 8,9 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и авиационный керосин, которые, в частности, используются для обеспечения российской армии.

Предприятие расположено более чем в 800 километрах от украинской границы.

Новини.LIVE писали, что украинские военные нанесли удар по общевойсковому полигону российской армии и другим важным объектам. Кроме того, были уточнены результаты предыдущих ударов по целям на временно оккупированных территориях и на территории РФ.

Новини.LIVE сообщали, что украинские защитники ночью 11 июля нанесли удар по российскому флоту в Азовском море. По информации Генштаба, поражены 21 танкер, а также ряд судов, которые использовались для военной логистики РФ.

НПЗ война в Украине удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации