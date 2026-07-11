Генеральный штаб: ВСУ поразили 21 российский танкер в Азовском море

Российский танкер. Фото: Reuters

В ночь на 11 июля Силы обороны Украины нанесли удар по российским плавучим средствам в акватории Азовского моря. Под удар попали 21 танкер, а также буксиры, сухогрузы и другие плавучие средства.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает Новини.LIVE.

Поражение российских судов в Азовском море

По данным Генштаба, операция была проведена в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала России.

Заявление Генерального штаба ВСУ. Скриншот: Facebook

В ходе атаки украинские военные поразили 21 российский танкер. В Генштабе отметили, что эти суда использовались для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, что обеспечивало России дополнительные поступления для финансирования войны против Украины.

Кроме того, под удар попали четыре буксира, два сухогруза и земснаряд. По информации военных, эти плавсредства российская сторона использовала для военной логистики, перевозки грузов и обеспечения работы портовой инфраструктуры.

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В Генеральном штабе отметили, что информация о масштабах повреждений и окончательных результатах удара в настоящее время уточняется.

В ведомстве подчеркнули, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут наносить удары по объектам, обеспечивающим военные и экономические возможности России для ведения войны против Украины.

Информация о пораженных объектах. Фото: Генеральный штаб ВС Украины

Новини.LIVE сообщали, что Россия временно ограничила движение судов через Доно-Азовский канал, который обеспечивает сообщение между рекой Дон и Азовским морем. Такое решение было принято после ударов Украины по российским судам в акватории Азовского моря, что может создать дополнительные риски для зернового экспорта РФ.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия утратила преимущество в борьбе за контроль над Черным морем. По его словам, украинские Военно-морские силы совместно с другими подразделениями Сил обороны и безопасности смогли достичь результата, который ранее многие считали почти невозможным.