Генштаб: ЗСУ уразили 21 російський танкер в Азовському морі

Російський танкер. Фото: Reuters

У ніч проти 11 липня Сили оборони України завдали удару по російських плавзасобах в акваторії Азовського моря. Під ураження потрапили 21 танкер, а також буксири, суховантажні судна та інші плавзасоби.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, передає Новини.LIVE.

Ураження російських суден в Азовському морі

За даними Генштабу, операцію провели в межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії.

Заява Генерального штабу ЗСУ. Скріншот: Facebook

Під час атаки українські військові уразили 21 російський танкер. У Генштабі зазначили, що ці судна використовувалися для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, що забезпечувало Росії додаткові надходження для фінансування війни проти України.

Крім того, під удар потрапили чотири буксири, два суховантажні судна та земснаряд. За інформацією військових, ці плавзасоби російська сторона використовувала для військової логістики, перевезення вантажів і забезпечення роботи портової інфраструктури.

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У Генеральному штабі зазначили, що інформація про масштаби пошкоджень та остаточні результати удару наразі уточнюється.

У відомстві наголосили, що Сили оборони України й надалі продовжуватимуть завдавати ударів по об'єктах, які забезпечують військові та економічні можливості Росії для ведення війни проти України.

Інформація про уражені об'єкти. Фото: Генеральний штаб ЗС України

Новини.LIVE писали, що Росія тимчасово обмежила рух суден через Доно-Азовський канал, який забезпечує сполучення між річкою Дон та Азовським морем. Таке рішення ухвалили після ударів України по російських суднах в акваторії Азовського моря, що може створити додаткові ризики для зернового експорту РФ.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія втратила перевагу у боротьбі за контроль над Чорним морем. За його словами, українські Військово-морські сили спільно з іншими підрозділами Сил оборони та безпеки змогли досягти результату, який раніше багато хто вважав майже неможливим.