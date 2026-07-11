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Reuters: РФ приостановила судоходство в Азовском море после атак

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 10:11
Россия приостановила судоходство в Азовском море после нападений на суда — подробности
Российское судно. Иллюстративное фото: Reuters

Россия временно приостановила судоходство по Доно-Азовскому каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. Решение было принято после нападения Украины на российские суда в Азовском море, что может повлиять на экспорт зерна из РФ.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

РФ приостановила судоходство по каналу Дон — Азов

Россия временно ограничила движение судов по Доно-Азовскому каналу после атаки на российские корабли в Азовском море. По данным источников Reuters, под удар попали 13 российских судов, среди которых 10 танкеров.

Один из источников сообщил, что российские пограничники проинформировали судоходные компании о приостановке приема заявок на проход через Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря. Ограничения вступили в силу в 18:10 по местному времени в пятницу, однако сроки их отмены не уточнялись.

По оценкам рыночных аналитиков, до четверти российского экспорта пшеницы может проходить через Азовское море. Россия является крупнейшим экспортером зерна в мире, а ключевые аграрные регионы страны — Ростовская область и Краснодарский край — расположены вблизи Азовского моря.

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Также в этом районе расположен один из крупнейших портов России в Черноморском регионе — вблизи Керченского пролива.

Министерства сельского хозяйства и транспорта России не предоставили комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Ранее стало известно об атаках на российские суда в Азовском море, которые могут создать дополнительные риски для морской логистики РФ и перевозки грузов по этому направлению.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 10 июля Главное управление разведки и Силы обороны Украины нанесли удары по ряду стратегических объектов на территории России. Среди пораженных целей — нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза, а также российские танкеры.

Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский 9 июля сообщил о новых ударах Сил обороны по объектам российской нефтяной инфраструктуры на значительном расстоянии. По его словам, украинские военные продолжают реализацию так называемого плана "дальнобойных санкций" в ответ на продолжение войны и регулярные атаки РФ.

Азовское море война в Украине удары по РФ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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