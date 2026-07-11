10 июля Украина нанесла удар по Ильскому НПЗ

Дым от пожара после атаки дронов. Иллюстративное фото: российские СМИ

В ночь на 10 июля ГУР и Силы обороны Украины вновь нанесли удары по ряду важных объектов на территории РФ. Под удар попали НПЗ, нефтебаза и российские танкеры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт ГУР и Генерального штаба ВСУ.

Украина в очередной раз нанесла успешные удары по РФ

В своём Telegram-канале ГУР сообщили, что совместно с подразделениями Сил обороны успешно нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу. В Генштабе также подтвердили эту информацию.

"В очередной раз нанесён удар по нефтеперерабатывающему заводу "Ильский" в Краснодарском крае РФ. Зафиксированы взрывы с последующим пожаром на территории предприятия. Масштаб нанесённого ущерба и результаты удара уточняются", — говорится в сообщении в Telegram.

В ведомстве напомнили, что этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Проектная мощность предприятия составляет до 6,6 млн тонн нефти в год. Этот завод производит бензины, дизельное топливо и другие нефтепродукты, которые используются, в том числе, для обеспечения военной логистики армии РФ.

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Поражение нефтяного терминала, нефтебазы и танкеров

Военные сообщили, что помимо НПЗ под удар попали нефтяной терминал "Курганнефтепродук" в Таганроге и нефтебаза "Азовнефтепродукт" в Азове (Ростовская область).

"На территории терминала зафиксирован пожар, а на нефтебазе — взрывы и задымление. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются", — говорится в публикации.

Как известно, нефтяной терминал "Курганнефтепродукт" обеспечивает приемку, хранение и перевалку нефтепродуктов в Приазовском регионе РФ.

Что касается нефтебазы "Азовнефтепродукт", то это важный объект топливной инфраструктуры Ростовской области, который используется для накопления и распределения топливно-смазочных материалов. Оба объекта также используются в интересах армии РФ.

Также в Генштабе добавили, что были поражены 13 танкеров, 3 сухогруза, паром и вспомогательное судно россиян. В настоящее время степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются.

"Указанные суда используются для обеспечения военной логистики РФ, транспортировки горюче-смазочных материалов, военных грузов и других материальных средств, необходимых для ведения вооруженной агрессии против Украины", — пояснили в Генштабе.

Другие объекты

В ведомстве сообщили, что в ночь на 10 июля украинские военные вновь нанесли удар по нефтеперерабатывающему комплексу "НОВАТЭК-Усть-Луга" в Ленинградской области РФ. Результаты поражения уточняются.

"Комплекс "НОВАТЭК-Усть-Луга" является одним из крупнейших в Российской Федерации предприятий по переработке газового конденсата и производству светлых нефтепродуктов. Мощность переработки составляет около 7 млн тонн газового конденсата в год. Объект задействован в снабжении армии оккупанта", — говорится в сообщении.

Также был поражен склад горюче-смазочных материалов противника в районе Розовки Запорожской области.

Посты ГУР и Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, несколько дней назад украинские военные успешно атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Это предприятие было последним из 11 крупнейших производителей автомобильного топлива в РФ, которое подверглось атаке.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера также отреагировал и заявил, что после атаки на Омский НПЗ не осталось ни одного российского НПЗ, до которого не дотянулось бы украинское оружие.