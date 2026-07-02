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Главная Новости дня ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ в России, мост и склад дронов

ВСУ поразили один из крупнейших НПЗ в России, мост и склад дронов

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 09:43
НПЗ ЛУКОЙЛ в Кстово поразили ВСУ — на предприятии пожар
Удар по НПЗ в России. Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 2 июля нанесли серию успешных ударов по военным и стратегическим объектам российских оккупантов как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Под прицелом оказались нефтеперерабатывающий завод, железнодорожный мост и склад БпЛА.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Поражение НПЗ "Лукойл" в Кстово

Главной целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", расположенный в городе Кстово Нижегородской области России. Известно, что в результате попадания на территории предприятия вспыхнул пожар.

По предварительным данным, под удар попала установка первичной переработки нефти АВТ-6. В настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.

Отмечается, что этот НПЗ является одним из крупнейших в РФ с проектной мощностью около 17 миллионов тонн нефти в год. Он производит топливо и смазочные материалы, которые активно используются для обеспечения нужд российской армии.

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Удары по другим объектам РФ

Кроме того, украинские военные нанесли удары по логистическим и командным пунктам противника. Так, был поражен склад БпЛА в районе Каменки Запорожской области.

Также Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Северский Донец. Оккупанты использовали его для переброски личного состава, вооружения и материально-технических средств.

Успешные удары также зафиксированы в районе Вильшаной в Харьковской области, где подразделения Сил обороны поразили командно-наблюдательный пункт оккупантов.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского, 1 июля ВСУ нанесли удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу в Уфе. Он находится более чем в 1300 километрах от линии фронта.

Тогда же украинские военные атаковали предприятие, входящее в состав "Роскосмоса". Там производят датчики для крылатых и баллистических ракет, компоненты бортовых систем авиации и аппаратуру для военного космоса.

НПЗ Генштаб ВСУ удары по РФ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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