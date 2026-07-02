НПЗ Лукойл у Кстово уразили ЗСУ — на підприємстві пожежа

Удар по НПЗ в Росії. Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України у ніч проти 2 липня завдали серії успішних ударів по військових та стратегічних об'єктах російських окупантів як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Під прицілом були нафтопроперобний завод, залізничний міст та склад БпЛА.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Ураження НПЗ "Лукойл" у Кстово

Головною ціллю атаки став нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", розташований у місті Кстово Нижньогородської області Росії. Відомо, що внаслідок влучання на території підприємства спалахнула пожежа.

За попередніми даними, під удар потрапила установка первинної переробки нафти АВТ-6. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється.

Зазначається, що цей НПЗ є одним із найбільших у РФ із проєктною потужністю близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Він виробляє пальне та мастильні матеріали, які активно використовуються для забезпечення потреб російської армії.

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Крім того, українські військові відпрацювали по логістичних та командних пунктах ворога. Так, уражено склад БпЛА в районі Кам'янки Запорізької області.

Також Сили оборони вдарили по залізничному мосту через річку Сіверський Донець. Окупанти використовували його для перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Успішні удари також зафіксовано в районі Вільшаної на Харківщині, де підрозділи Сил оборони поцілили у командно-спостережний пункт окупантів.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського, 1 липня ЗСУ уразили російський нафтопереробний завод в Уфі. Він знаходиться за понад 1300 кілометрів від лінії фронту.

Тоді ж українські воїни атакували підприємство зі складу "Роскосмосу". Там виготовляють датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу.