Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Генштаб: ЗСУ уразили підприємство "Роскосмосу" та логістику РФ

Генштаб: ЗСУ уразили підприємство "Роскосмосу" та логістику РФ

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 11:00
Підприємство Роскосмосу уразили Сили оборони — Генштаб повідомив про руйнування
Удар по Росії. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України у ніч проти 1 липня уразили підприємство зі складу "Роскосмосу". Крім того, українські військові завдали серії ударів по об'єктах на тимчасово окупованих територіях. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Генштабі ЗСУ. 

Удар по складу "Роскосмосу"

У Генштабі розповіли, що цієї ночі Сили оборони уразили АТ "Науково-дослідний інститут фізичних вимірів" у Пензенській області РФ. На об'єкті зафіксували влучання та задимлення. 

Як відомо, це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу "Російські космічні системи" (який в свою чергу є складовою держкорпорації "Роскосмос"). Там виготовляють датчики для крилатих та балістичних ракет ("Іскандер", "Калібр", Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (супутники розвідки). Наразі масштаби збитків уточнюються.

Ураження об'єктів РФ на тимчасово окупованих територіях

Окремо повідомляється про ураження низки об'єктів логістичної інфраструктури противника. Серед них:

Читайте також:
  • автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області,
  • залізничний міст через річку Тепла в районі Нижньотеплого Луганської області,
  • логістична переправа в районі Новоочеретуватого на Донеччині.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив про удару по російському НПЗ в Уфі. Він знаходиться за понад 1300 кілометрів від лінії фронту. 

А 27 червня СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію РФ. Об’єкт забезпечує постачання нафтопродуктів до Москви та на експортні маршрути.

війна в Україні Росія удари по РФ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації