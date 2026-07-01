Підприємство Роскосмосу уразили Сили оборони — Генштаб повідомив про руйнування

Удар по Росії. Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України у ніч проти 1 липня уразили підприємство зі складу "Роскосмосу". Крім того, українські військові завдали серії ударів по об'єктах на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Генштабі ЗСУ.

Удар по складу "Роскосмосу"

У Генштабі розповіли, що цієї ночі Сили оборони уразили АТ "Науково-дослідний інститут фізичних вимірів" у Пензенській області РФ. На об'єкті зафіксували влучання та задимлення.

Як відомо, це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу "Російські космічні системи" (який в свою чергу є складовою держкорпорації "Роскосмос"). Там виготовляють датчики для крилатих та балістичних ракет ("Іскандер", "Калібр", Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (супутники розвідки). Наразі масштаби збитків уточнюються.

Ураження об'єктів РФ на тимчасово окупованих територіях

Окремо повідомляється про ураження низки об'єктів логістичної інфраструктури противника. Серед них:

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автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області,

залізничний міст через річку Тепла в районі Нижньотеплого Луганської області,

логістична переправа в районі Новоочеретуватого на Донеччині.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив про удару по російському НПЗ в Уфі. Він знаходиться за понад 1300 кілометрів від лінії фронту.

А 27 червня СБУ вдруге за місяць уразила нафтоперекачувальну станцію РФ. Об’єкт забезпечує постачання нафтопродуктів до Москви та на експортні маршрути.