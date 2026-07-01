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Главная Новости дня Генштаб: ВСУ поразили предприятие "Роскосмоса" и логистику РФ

Генштаб: ВСУ поразили предприятие "Роскосмоса" и логистику РФ

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 11:00
Предприятие Роскосмоса поразили Силы обороны — Генштаб сообщил о разрушении
Удар по России. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины в ночь на 1 июля нанесли удар по предприятию, входящему в состав "Роскосмоса". Кроме того, украинские военные ударили по объектам на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Удар по объекту "Роскосмоса"

В Генштабе сообщили, что этой ночью Силы обороны нанесли удар по АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" в Пензенской области РФ. На объекте зафиксировали попадание и задымление.

Как известно, это ведущее российское предприятие в области космического, авиационного и военного приборостроения. Оно входит в состав холдинга "Российские космические системы" (который, в свою очередь, является частью госкорпорации "Роскосмос"). Там производят датчики для крылатых и баллистических ракет ("Искандер", "Калибр", Х-101), компоненты бортовых систем авиации (Су-34, Су-35, Ту-95МС) и аппаратуру для военного космоса (разведывательные спутники). В настоящее время масштабы ущерба уточняются.

Поражение объектов РФ на временно оккупированных территориях

Отдельно сообщается о поражении ряда объектов логистической инфраструктуры противника. Среди них:

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  • автомобильный мост через реку Малый Кальчик в районе Гранитного Донецкой области,
  • железнодорожный мост через реку Теплая в районе Нижнетеплого Луганской области,
  • логистическая переправа в районе Новоочеретуватого в Донецкой области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил об ударе по российскому НПЗ в Уфе. Он находится более чем в 1300 километрах от линии фронта.

А 27 июня СБУ во второй раз за месяц нанесла удар по нефтеперекачивающей станции РФ. Объект обеспечивает поставки нефтепродуктов в Москву и на экспортные маршруты.

война в Украине Россия удары по РФ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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