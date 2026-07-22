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Главная Новости дня Трезво оценивает обстановку, быстро принимает решения и заботится о людях: Буданов о Драпатом

Трезво оценивает обстановку, быстро принимает решения и заботится о людях: Буданов о Драпатом

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 10:37
Буданов прокомментировал назначение Драпатого новым главнокомандующим ВСУ
Срочная новость

Президент, Верховный Главнокомандующий, принял чрезвычайно важное кадровое решение об обновлении командования Вооруженными Силами Украины. Сейчас главное — управление войсками и полная концентрация на фронте, ведь враг не делает пауз в войне.

Господин генерал Александр Сырский, искренняя благодарность за годы тяжелейшей работы, за стойкость и преданность Украине. Вы сделали для защиты Украины чрезвычайно много. Оборона Киева, Харьковская операция, самые тяжелые участки фронта и в целом принятие командования Вооруженными Силами в один из самых критических моментов войны.

Мы работали бок о бок в этих операциях — вместе с ГУР, которое я возглавлял, и я видел эту работу.

Михаила Драпатого знаю давно. Это командир с реальным чувством боя, который трезво оценивает обстановку, быстро принимает решения и бережет людей. Армия ему доверяет, и это боевая заслуга. Михаил Васильевич, впереди большие задачи, и у вас есть все, чтобы их выполнить.

Армия сильна, командование — в надежных руках. Мы знаем, за что боремся, и знаем, куда идем. Наша стойкость — это путь к победе.

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Вы можете рассчитывать на мою полную поддержку и помощь. Наша сила — в единстве и ответственности каждого.

 

Новость дополняется...

Кирилл Буданов Александр Сырский Михаил Драпатый
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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