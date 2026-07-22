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Главная Новости дня Драпатый о назначении главкомом ВСУ: служить Украине для меня честь

Драпатый о назначении главкомом ВСУ: служить Украине для меня честь

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 00:54
Драпатый отреагировал на назначение нового главнокомандующего ВСУ
Михаил Драпатый. Фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Михаил Драпатый, которого президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ, выступил со своим первым заявлением после назначения. Он подчеркнул, что для него большая честь служить Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его пост в Facebook. 

Что сказал Драпатый о своем назначении

В своем обращении Драпатый поблагодарил президента за доверие после решения назначить его новым главнокомандующим ВСУ.

"Благодарю президента Украины за доверие, министра обороны за поддержку, а Силы обороны — за новый этап службы. Служение Украине всегда было для меня честью, а во время войны за независимость оно означает абсолютную ответственность", — сказал он.

Кроме того, Михаил Драпатый выразил благодарность Александру Сырскому, которого освободили от должности главнокомандующего ВСУ.

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"Благодарен Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Александру Сырскому за последовательную работу по укреплению украинской армии. Я вырос в ней", — подчеркнул новый глава ВСУ.

Он добавил, что будет работать "ответственно, сосредоточенно и с уважением к людям, которые сегодня защищают наше государство".

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Пост Драпатого. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, бывший министр обороны Михаил Федоров уже поздравил Драпатого с назначением. Он отметил, что это новая надежда и теперь высокие ожидания украинцев необходимо оправдать.

Также мы писали, что Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову новую должность. Он не уточнил, какую именно, но отметил, что она связана с технологиями нашего государства.

Владимир Зеленский Генштаб ВСУ Михаил Драпатый
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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