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Головна Новини дня Драпатий про призначення головкомом ЗСУ: служіння Україні для мене честь

Драпатий про призначення головкомом ЗСУ: служіння Україні для мене честь

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2026 00:54
Драпатий відреагував на призначення новим головкомом ЗСУ
Михайло Драпатий. Фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Михайло Драпатий, якого Президент Володимир Зеленський призначив новим Головнокомандувачем ЗСУ, зробив свою першу заяву після призначення. Він наголосив, що для нього честь служити Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його пост у Facebook.

Що сказав Драпатий про своє призначення

У своєму зверненні Драпатий подякував президенту за довіри після рішення призначити його новим головкомом ЗСУ.

"Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність", — сказав він.

Окрім того, Михайло Драпатий висловив вдячність Олександру Сирському, якого звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ.

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"Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс", — наголосив новий очільник ЗСУ.

Він додав, що працюватиме "відповідально, зосереджено, і х повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу".

Драпатий подякував Зеленському за призначення головкомом ЗСУ
Пост Драпатого. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, колишній міністр оборони Михайло Федоров вже привітав Драпатого призначенням. Він зазначив, що це нова надія і тепер високі очікування українців необхідно виправдати.

Також ми писали, що Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову нову посаду. Він не уточнив, яку саме, але зазначив, що вона пов'язана з технологіями нашої держави.

Володимир Зеленський Генштаб ЗСУ Михайло Драпатий
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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