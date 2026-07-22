Драпатий відреагував на призначення новим головкомом ЗСУ

Михайло Драпатий. Фото: facebook.com/MykhailoDrapatyi

Михайло Драпатий, якого Президент Володимир Зеленський призначив новим Головнокомандувачем ЗСУ, зробив свою першу заяву після призначення. Він наголосив, що для нього честь служити Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його пост у Facebook.

Що сказав Драпатий про своє призначення

У своєму зверненні Драпатий подякував президенту за довіри після рішення призначити його новим головкомом ЗСУ.

"Дякую Президенту України за довіру, Міністру оборони за підтримку, а Силам Оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність", — сказав він.

Окрім того, Михайло Драпатий висловив вдячність Олександру Сирському, якого звільнили з посади Головнокомандувача ЗСУ.

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"Вдячний Головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському за послідовну роботу зі зміцнення українського війська. Я в ньому виріс", — наголосив новий очільник ЗСУ.

Він додав, що працюватиме "відповідально, зосереджено, і х повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу".

Пост Драпатого. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, колишній міністр оборони Михайло Федоров вже привітав Драпатого призначенням. Він зазначив, що це нова надія і тепер високі очікування українців необхідно виправдати.

Також ми писали, що Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову нову посаду. Він не уточнив, яку саме, але зазначив, що вона пов'язана з технологіями нашої держави.