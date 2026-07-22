Сырский заявил, что покидает пост Главнокомандующего ВСУ

Срочная новость

Воины. Украинцы.

Сегодня я покидаю пост Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Прежде чем передать командование, скажу несколько слов.

Для каждого офицера это самая большая ответственность — возглавить войско во время большой войны. Я видел эту войну с самого первого дня 2014 года, жил на фронте и знаю цену каждого освобожденного километра украинской земли.

В феврале-марте 2022 года мне выпала честь командовать обороной Киева, и благодаря нашим совместным усилиям столица выстояла. Той же весной была снята угроза полной осады Харькова.

Затем последовало наступление в Харьковской области, когда за считанные недели мы освободили Балаклею, Изюм и Купянск. Впоследствии в Донецкой области мы уничтожили самую боеспособную часть российской армии — ЧВК «Вагнер».

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Я принял командование армией в феврале 2024 года, в очень сложное время. Продолжалась оборона Авдеевки. Наши подразделения находились в полуокружении. Одним из первых моих приказов на этой должности был приказ организованно выйти из города. Это было трудное решение. Но я принял его, потому что для меня был один главный приоритет: сохранение жизни людей.

А дальше был год, который изменил ход этой войны. Вместе мы остановили наступление врага в Харьковской области. Предупредили его наступление в Сумской области. И провели Курскую операцию — впервые в этой войне перенесли боевые действия на территорию противника.

Хочу, чтобы это было четко зафиксировано: нашей целью никогда не была оккупация чужой земли. Нашей целью было сорвать подготовленное врагом наступление на Сумы и Харьков, оттянуть его наиболее боеспособные войска и пополнить обменный фонд, чтобы вернуть наших людей из плена. Все это было выполнено.

Мы меняли армию не только на поле боя, но и в ее основе. Мы первыми в мире создали отдельный род войск — Силы беспилотных систем. Вырастили их от отдельных подразделений до системы, которая сегодня заставляет врага почувствовать, что безопасных тылов у него нет. Мы построили новую противовоздушную оборону: создали отдельное командование беспилотных систем ПВО, сформировали штатные подразделения экипажей дронов-перехватчиков, выстроили эшелонированную систему прикрытия неба над тылом. То, что ещё недавно было экспериментом энтузиастов, сегодня каждую ночь сбивает то, что считалось несбиваемым.

Мы закрыли Черноморский порт в Новороссийске, систематически уничтожаем «теневой флот» врага.

Мы перевели армию на корпусную структуру, привлекли в штабы боевых офицеров и установили правило: путь к руководящим должностям лежит через фронт.

Освобождая украинские территории, мы провели успешную Добропольскую операцию и наступательную операцию на Александровском направлении. Продолжаем сдерживать наступление противника на главных направлениях и проводить наступательные операции на отдельных участках фронта.

О части операций, которые мы осуществили за эти годы, я не имею права говорить и сегодня. Об этом расскажет история. Скажу лишь: враг их запомнил.

И о главном — в каком состоянии я передаю поле боя.

В этом году под моим командованием освобождено 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает.

Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, со структурой, с людьми, которые знают, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Для этого есть все необходимое.

Благодарю каждого солдата, сержанта и офицера, с которыми я прошел эти годы. Склоняю голову перед семьями наших павших.

Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип — нет. В каком бы статусе я ни находился, я буду служить Украине до Победы.

Долгое время нам пытались внушить, что украинцы не способны воевать. Мы доказали, что это не так. Украину защищает героический народ.

Наша страна устоит, если каждый будет делать своё дело так же упорно, как это делает украинская армия.

Слава Украине!

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