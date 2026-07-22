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Головна Новини дня Зеленський підписав указ про звільнення Сирського і призначення Драпатого

Зеленський підписав указ про звільнення Сирського і призначення Драпатого

Ua
Дата публікації: 22 липня 2026 15:07
Сирський офіційно більше не головком: Зеленський підписав указ
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних сил України. На цій посаді його замінить Михайло Драпатий. Відповідний указ теж підписав глава держави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.

"Звільнити Сирського Олександра Станіславовича з посади Головнокомандувача Збройних сил України", – йдеться в указі.

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Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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