Сирський офіційно більше не головком: Зеленський підписав указ

Зеленський підписав указ про звільнення Сирського і призначення Драпатого
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Дата публікації: 22 липня 2026 15:07
Термінова новина
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача Збройних сил України. На цій посаді його замінить Михайло Драпатий. Відповідний указ теж підписав глава держави.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Офісу президента.
"Звільнити Сирського Олександра Станіславовича з посади Головнокомандувача Збройних сил України", – йдеться в указі.
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