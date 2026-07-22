Зеленський повідомив про Драпатого на чолі ЗСУ та нового начальника Генштабу

Володимир Зеленський. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Михайло Драпатий офіційно приступив до виконання обов’язків Головнокомандувача Збройних сил України. Також глава держави оголосив про призначення нового начальника Генерального штабу ЗСУ.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на звернення Володимира Зеленського.

Назначено нове військове керівництво

За словами Зеленського, разом із Михайлом Драпатим та зазначив, що нове військове керівництво має значний бойовий досвід і добре відоме українським військовим Євгенієм Хмарою було визначено кандидатуру нового керівника Генерального штабу. Ним стане генерал-майор Ігор Скибюк.

"Хлопці бойові, досвідчені. Війська їх знають — Драпатого, Хмару, Скибюка", — заявив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що сторони домовилися підготувати модернізацію Сил оборони України. За його словами, важливо провести зміни злагоджено, щоб Росія не отримала можливостей скористатися перехідним періодом.

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"Росія повинна відчувати зростання тиску, зростання санкцій: це і наші далекобійні санкції, і мідлстрайки, і наші сильні позиції на фронті", — наголосив президент.

Окремо Зеленський подякував українським військовим і цивільним за підтримку нового керівництва армії. Він висловив сподівання, що довіра суспільства допоможе посилити мотивацію захисників.

"Важливо, щоб хлопці були сильними, виправдали ту довіру, яку суспільство зараз продемонструвало. Всі інструменти даємо", — додав глава держави.

Раніше Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну керівництва Збройних сил України. Олександра Сирського звільнено з посади Головнокомандувача ЗСУ. Його місце займе Михайло Драпатий.

Новини.LIVE також інформували, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером та командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги й підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом. Під час переговорів сторони обговорили зміцнення української ППО та подальший розвиток оборонної співпраці зі США.