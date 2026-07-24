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Главная Новости дня Зеленский провел совещание с командованием ВСУ: анонсировал ответ на удары РФ

Зеленский провел совещание с командованием ВСУ: анонсировал ответ на удары РФ

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Дата публикации 24 июля 2026 17:13
Зеленский на совещании с военными — Украина ответит на удары РФ
Владимир Зеленский на совещании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 24 июля провел совещание с военным руководством Вооруженных сил. Украина определила порядок действий в ответ на российские удары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Совещание Зеленского с военным руководством ВСУ

Зеленский рассказал, что сегодня встретился с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, и.о. министра обороны Евгением Хмарой и заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой. Президент заслушал доклад о ситуации на фронте и обсудил с военными направления и задачи, требующие наибольшего внимания.

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Павел Палиса, Евгений Хмара и Михаил Драпатый на совещании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"В частности, мы определили порядок наших действий в ответ на российские удары по инфраструктуре нашей страны, а именно в ответ на российский террор против наших городов и громад приграничных и прифронтовых областей, Киева и области, Одесской области и нашего морского коридора", — подчеркнул глава государства.

По его словам, существует четкий перечень мер в ответ на вражеские обстрелы.

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Так, Евгений Хмара готовит решения, которые обеспечат оперативную реализацию необходимых запросов командиров корпусов по итогам общения с ними в течение этих недель. В то же время Павел Палиса и команда Офиса будут и в дальнейшем помогать с координацией работы.

Как писали Новини.LIVE, 23 июля Зеленский встретился с писателем и военным Илларионом Павлюком. Основной темой встречи стала дальнейшая технологизация украинской обороны.

Также президент анонсировал кадровую перестройку в армии. По его словам, он ожидает от Драпатого предложения по обновлению состава армейской структуры.

Владимир Зеленский обстрелы Россия Михаил Драпатый
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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