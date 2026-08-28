Буданов: РФ бьет "шахедами" ради пиара перед выборами

Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/Кирилл Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подчеркнул, что российская армия в настоящее время применяет тактику массированного террора с использованием беспилотников, чтобы продемонстрировать избирателям РФ мнимые успехи перед предстоящими выборами в Госдуму. Им не удается добиться значительных результатов на фронте, поэтому россияне пытаются запугать гражданское население. В настоящее время в ВСУ разрабатывают контрмеры для нейтрализации атак.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Создание иллюзии побед

Вражеские подразделения используют регулярные налеты беспилотников для формирования необходимого пропагандистского фона внутри своей страны.

"В России приближаются выборы. Им нужно показывать избирателям какую-то впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя они не ощущают победы. Как и весь мир не ощущает. Поэтому и террор. Они не умеют по-другому", — пояснил Кирилл Буданов.

На вопрос журналистки о сроках окончания террора с использованием камикадзе глава ОП заявил, что Силы обороны модернизируют противовоздушный щит и постоянно работают над этим.

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