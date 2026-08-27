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Буданов анонсував зустріч української та російської делегацій у вересні

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 12:22
Українська та російська делегації можуть зустрітися у вересні
Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/Кирило Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував можливе пожвавлення переговорних процесів та ймовірну зустріч української та російської делегацій вже у вересні. За його словами, офіційні переговори щодо припинення війни наразі перебувають на паузі, але Україна планує оживити цей процес. При цьому — з обов'язковою участю американських союзників.

Про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Важливі зустрічі у вересні

Очільник Офісу президента дав зрозуміти, що підготовка до відновлення перемовин вже фактично розпочалася. За його словами, наступні події можуть відбутися вже у вересні.

"Ми оживимо трошки (переговорний трек — ред). Всі побачили цей приїзд поважної людини. Далі ще будуть події...", — наголосив Кирило Буданов.

На запитання, чи йдеться про зустріч українських і російських переговорників, Буданов відповів ствердно.

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"Я сподіваюся на це, так. Ну, і з американськими теж. Без них ніяк", — зазаначив керівник Офісу Президента. 

Як писали Новини.LIVE раніше, Кирило Буданов відкинув ідею про мобілізацію жінок в Україні, назвав її дуже дивною. Буданов заявив, що наразі не існує потреби в обов'язковому призові жінок до війська, тому що в державі ще достатньо військовозобов'язаних чоловіків.

Також ми повідомляли, що керівник ОП вважає нинішню російсько-українську війну найжорсткішим етапом боротьби за незалежність держави. На його думку, зараз Україна фактично руйнує недієздатну систему світового устрою, яка виявилася неспроможною запобігти масштабній агресії.

переговори росіяни Кирило Буданов війна в Україні мирні переговори
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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