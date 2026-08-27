Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов анонсировал встречу украинской и российской делегаций в сентябре

Буданов анонсировал встречу украинской и российской делегаций в сентябре

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 12:22
Украинская и российская делегации могут встретиться в сентябре
Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/Кирилл Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал возможное оживление переговорных процессов и вероятную встречу украинской и российской делегаций уже в сентябре. По его словам, официальные переговоры по прекращению войны пока находятся на паузе, но Украина планирует оживить этот процесс. При этом — с обязательным участием американских союзников.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Важные встречи в сентябре

Глава Офиса президента дал понять, что подготовка к возобновлению переговоров уже фактически началась. По его словам, следующие события могут произойти уже в сентябре.

"Мы оживим немного (переговорный трек — ред). Все увидели этот приезд уважаемого человека. Дальше еще будут события...", — подчеркнул Кирилл Буданов.

На вопрос, идет ли речь о встрече украинских и российских переговорщиков , Буданов ответил утвердительно.

Читайте также:

"Я надеюсь на это, да. Ну, и с американцами тоже. Без них никак", — отметил руководитель Офиса Президента.

Как писали Новини.LIVE ранее, Кирилл Буданов отверг идею о мобилизации женщин в Украине, назвал ее очень странной. Буданов заявил, что пока нет необходимости в обязательном призыве женщин в армию, потому что в государстве еще достаточно военнообязанных мужчин.

Также мы сообщали, что руководитель ОП считает нынешнюю российско-украинскую войну жесточайшим этапом борьбы за независимость государства. По его мнению, сейчас Украина фактически разрушает недееспособную систему мирового устройства, которая оказалась неспособна предотвратить масштабную агрессию.

переговоры россияне Кирилл Буданов война в Украине мирные переговоры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации