Украинская и российская делегации могут встретиться в сентябре

Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/Кирилл Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов анонсировал возможное оживление переговорных процессов и вероятную встречу украинской и российской делегаций уже в сентябре. По его словам, официальные переговоры по прекращению войны пока находятся на паузе, но Украина планирует оживить этот процесс. При этом — с обязательным участием американских союзников.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Важные встречи в сентябре

Глава Офиса президента дал понять, что подготовка к возобновлению переговоров уже фактически началась. По его словам, следующие события могут произойти уже в сентябре.

"Мы оживим немного (переговорный трек — ред). Все увидели этот приезд уважаемого человека. Дальше еще будут события...", — подчеркнул Кирилл Буданов.

На вопрос, идет ли речь о встрече украинских и российских переговорщиков , Буданов ответил утвердительно.

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"Я надеюсь на это, да. Ну, и с американцами тоже. Без них никак", — отметил руководитель Офиса Президента.

Как писали Новини.LIVE ранее, Кирилл Буданов отверг идею о мобилизации женщин в Украине, назвал ее очень странной. Буданов заявил, что пока нет необходимости в обязательном призыве женщин в армию, потому что в государстве еще достаточно военнообязанных мужчин.

Также мы сообщали, что руководитель ОП считает нынешнюю российско-украинскую войну жесточайшим этапом борьбы за независимость государства. По его мнению, сейчас Украина фактически разрушает недееспособную систему мирового устройства, которая оказалась неспособна предотвратить масштабную агрессию.