Буданов назвав нинішню війну найжорсткішим етапом боротьби за незалежність

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Офіс президента

Нинішнє протистояння за незалежність є найважчим за всю новітню історію України, адже нам доводиться боротися з тим самим агресором, якого вдалося позбутися три з половиною десятиліття тому. Проте керівник Офісу президента Кирило Буданов зазначив, що значення цього протистояння виходить далеко за межі захисту української держави.

Таку думку Буданов висловив у своєму Телеграм-каналі за підсумками форуму "35 років віри та свободи", що відбувся в рамках Національного молитовного сніданку, передає Новини.LIVE.

Реклама

Буданов: Україна виборює нову систему глобальної безпеки

За словами Буданова, 35 років тому Україна відновила свою історичну суб’єктність та вирвалася з-під влади тоталітарної імперії. Однак сьогодні українцям знову доводиться виборювати свободу, оскільки Росія прагне повернути країну під свій контроль.

"Тридцять п’ять років тому ми відновили свою історичну суб’єктність і вирвалися з лещат тоталітарної імперії. Сьогодні ми проходимо найжорсткіший етап боротьби проти того ж ворога, який знову намагається нас поневолити", — зазначив голова ОП.

Водночас він наголосив, що значення цього протистояння виходить далеко за межі захисту української держави. На його переконання, Україна фактично руйнує недієздатну систему світового устрою, яка виявилася неспроможною запобігти масштабній агресії.

Читайте також:

"Україна бореться не лише за власне існування — ми ламаємо недієздатну систему світоустрою та виборюємо нову глобальну безпеку на полі бою", — підкреслив Буданов.

Голова ОП також зауважив, що агресора неможливо зупинити поступками чи слабкістю — це лише підштовхує його до нових ударів.

"Натомість перемогу здатні забезпечити тільки поєднання духовної стійкості, сучасного озброєння та стратегічного розрахунку", — констатував Буданов.

Як писали Новини.LIVE, раніше пастор Андрій Юхименко заявив, що слова Кирила Буданова на Національному молитовному сніданку про віру перегукуються з фундаментальними біблійними істинами. Він особливо відзначив тезу очільника ОП про те, що віра українців одне в одного є своєрідною зброєю. На думку пастора, ці слова відповідають християнському розумінню віри, яка проявляється через конкретні вчинки.

Крім того, політтехнолог Віктор Таран заявив, що в інтерв’ю La Stampa Кирило Буданов окреслив умови для тривалого миру в Україні. За його словами, Києву потрібні європейська підтримка та гарантії, які не дозволять Росії відновити військовий потенціал і розпочати нову агресію. Таран наголосив, що простого припинення бойових дій недостатньо, адже Україна потребує миру, після якого нової війни не буде.