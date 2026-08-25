Буданов назвал нынешнюю войну самым жестоким этапом борьбы за независимость

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Офис президента

Нынешнее противостояние за независимость является самым тяжелым за всю новейшую историю Украины, ведь нам приходится бороться с тем самым агрессором, от которого удалось избавиться три с половиной десятилетия назад. Однако глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что значение этого противостояния выходит далеко за пределы защиты украинского государства.

Такое мнение Буданов высказал в своем Telegram-канале по итогам форума "35 лет веры и свободы", который состоялся в рамках Национального молитвенного завтрака, передает Новини.LIVE.

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Буданов: Украина борется за новую систему глобальной безопасности

По словам Буданова, 35 лет назад Украина восстановила свою историческую субъектность и вырвалась из-под власти тоталитарной империи. Однако сегодня украинцам вновь приходится бороться за свободу, поскольку Россия стремится вернуть страну под свой контроль.

"Тридцать пять лет назад мы восстановили свою историческую субъектность и вырвались из тисков тоталитарной империи. Сегодня мы проходим самый жесткий этап борьбы против того же врага, который вновь пытается нас поработить", — отметил глава ОП.

В то же время он подчеркнул, что значение этого противостояния выходит далеко за пределы защиты украинского государства. По его убеждению, Украина фактически разрушает несостоятельную систему мироустройства, которая оказалась неспособной предотвратить масштабную агрессию.

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"Украина борется не только за собственное существование — мы разрушаем неэффективную систему мироустройства и завоевываем новую глобальную безопасность на поле боя", — подчеркнул Буданов.

Глава ОП также отметил, что агрессора невозможно остановить уступками или слабостью — это лишь подталкивает его к новым ударам.

"Зато победу способны обеспечить только сочетание духовной стойкости, современного вооружения и стратегического расчета", — констатировал Буданов.

Как писали Новини.LIVE, ранее пастор Андрей Юхименко заявил, что слова Кирилла Буданова на Национальном молитвенном завтраке о вере перекликаются с фундаментальными библейскими истинами. Он особо отметил тезис главы ОП о том, что вера украинцев друг в друга является своеобразным оружием. По мнению пастора, эти слова соответствуют христианскому пониманию веры, которая проявляется через конкретные поступки.

Кроме того, политтехнолог Виктор Таран заявил, что в интервью La Stampa Кирилл Буданов обозначил условия для прочного мира в Украине. По его словам, Киеву нужны европейская поддержка и гарантии, которые не позволят России восстановить военный потенциал и начать новую агрессию. Таран подчеркнул, что простого прекращения боевых действий недостаточно, ведь Украине нужен мир, после которого новой войны не будет.