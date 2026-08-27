Буданов відкинув ідею жіночої мобілізації в Україні

Очільник ОПУ Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Призов жінок до лав армії наразі не на часі, адже в Україні ще не вичерпано мобілізаційний ресурс серед чоловічого населення. Керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав ідею жіночої мобілізації за нинішніх умов досить дивною.

Про це Кирило Буданов ексклюзивно відповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Буданов категорично проти мобілізації українок

В Україні наразі не існує потреби в обов'язковому призові жінок до війська. Розмови щодо можливого залучення жіночого населення до мобілізаційних процесів є нелогічними на тлі того, що держава ще не призвала всіх військовозобов'язаних чоловіків. На цьому наголосив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Коментуючи питання жіночої мобілізації, посадовець відкинув доцільність подібних кроків за поточних обставин.

"Я не бачу такої необхідності, скажімо так прямо", — підкреслив керівник Офісу президента. Як можна мобілізувати жінок, коли не мобілізовані всі чоловіки, до прикладу? Це досить дивно", — констатував Кирило Буданов.

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Новини.LIVE зазначає, що у Верховній Раді відсутні будь-які ініціативи щодо призову жінок до армії, про що повідомляв нардеп Олексій Гончаренко.

Повідомлення в мережі про те, що перша закупівля спеціалізованих жіночих бронежилетів свідчить про старт масової мобілізації українок, виявилися черговою неправдивою маніпуляцією.

У профільному парламентському комітеті з питань нацбезпеки категорично заперечили плани щодо призову жінок, зазначивши, що жодних законопроєктів чи кулуарних дискусій із цього приводу не існує. Сьогодні українки поповнюють лави армії суто з власної волі.

Тим часом у державах ЄС почали перевіряти застосунок "Резерв+" навіть в українок, які звертаються по статус тимчасового захисту. Такі вимоги виникли через некоректне застосування посадовцями оновленого алгоритму перевірки легальності виїзду та посвідчення особи, де процедурні правила прописали без чіткого розмежування за статтю. Але це не означає, що жінок зобов'яжуть служити.