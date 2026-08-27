Мобілізація жінок в Україні - Гончаренко заявив, що Верховна Рада не обговорює таку ідею

Жінки у ЗСУ. Фото: Вечірній Київ

Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що в у Верховній Раді немає законопроєкту про запровадження мобілізації жінок до лав Збройних сил України. За його словами, подібні розмови є шкідливими, особливо в умовах демографічної кризи в країні.

Про це нардеп сказав в ефірі програми "Вечір.LIVE", яку вела журналістка Яся Лепка.

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Чи обговорюють у Раді мобілізацію жінок

За словами Гончаренка, він категорично виступає проти примусової мобілізації жінок. Окрім того, попри заяви колишнього спецпредставника Трампа Кіта Келлога, нардеп наголосив, що це саме Україна та український народ мають вирішувати, хто має служити і на яких умовах.

"З усією повагою, але я не розумію, коли нам партнери говорять, що вони б мобілізаційний вік знизили, що вони б ще щось зробили. Ми ж не говоримо, кому і як служити в Америці, кому і як служити в інших країнах. По-друге, навіть з запропонованих паном Келлогом прикладів, його дружина, його донька добровільно обрали собі шлях військовий. За це їм честь і подяка. В Україні десятки тисяч жінок, які воюють, і за це їм честь і подяка. Але це має бути їхній добровільний вибір", — сказав нардеп.

Він додав, що на його думку, все має бути на добровільних засадах, включаючи й мобілізацію чоловіків. Гончаренко пояснив, що одна вмотивована людина, яка свідомо зробила свій вибір, є набагато ефективнішою, ніж десять невмотивованих та "бусифікованих" громадян.

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Повертаючись до теми жіночої мобілізації нардеп підкреслив, що таких розмов у Верховній Раді немає. Водночас, якщо й буде щось подібне, він впевнений, що інші колеги в парламенті зможуть зупинити такі ідеї і не допустили їхньої реалізації.

"Тому я ще раз категорично проти примусової мобілізації жінок... І я підтверджую, що ніяких законопроєктів на тему мобілізації жінок в парламенті України не існує. Я вважаю, що всі ці розмови є дуже шкідливими. Я вважаю, що в умовах, коли Україна переживає демографічну катастрофу, а в нас демографічна катастрофа, в 1990-му році в Україні народився один мільйон дітей, в цьому році, дай Боже, якщо ми вийдемо на 150 тисяч. Минулого року це було близько 170 тисяч, ну це катастрофа", — резюмував Гончаренко.

Як повідомляли Новини.LIVE, колишній представник Трамп Кіт Келлогом заявив, що українських жінок слід мобілізувати. Він вважає, що вони можуть служити у війську на рівні з чоловіками.

Також ми писали, що на заяву відреагувала заступниця керівника ОП Ірина Верещук. Вона наголосила, що не Америці розповідати Україні про таке.