Мобилизация женщин в Украине — Гончаренко заявил, что Верховная Рада не обсуждает такую идею

Женщины в ВСУ. Фото: "Вечерний Киев"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Верховной Раде нет законопроекта о введении мобилизации женщин в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, подобные разговоры наносят вред, особенно в условиях демографического кризиса в стране.

Об этом нардеп сказал в эфире программы "Вечір.LIVE", которую вела журналистка Яся Лепка.

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Обсуждают ли в Раде мобилизацию женщин

По словам Гончаренко, он категорически выступает против принудительной мобилизации женщин. Кроме того, несмотря на заявления бывшего спецпредставителя Трампа Кита Келлога, народный депутат подчеркнул, что именно Украина и украинский народ должны решать, кто должен служить и на каких условиях.

"Со всем уважением, но я не понимаю, когда наши партнеры говорят, что они бы снизили мобилизационный возраст, что они бы еще что-то сделали. Мы же не говорим, кому и как служить в Америке, кому и как служить в других странах. Во-вторых, даже из примеров, приведенных господином Келлогом, его жена и дочь добровольно выбрали для себя военный путь. За это им честь и благодарность. В Украине десятки тысяч женщин, которые воюют, и за это им честь и благодарность. Но это должен быть их добровольный выбор", — сказал народный депутат.

Он добавил, что, по его мнению, всё должно происходить на добровольной основе, включая и мобилизацию мужчин. Гончаренко пояснил, что один мотивированный человек, сознательно сделавший свой выбор, гораздо эффективнее, чем десять немотивированных и "бусифицированных" граждан.

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Возвращаясь к теме мобилизации женщин, народный депутат подчеркнул, что таких разговоров в Верховной Раде нет. В то же время, если и будет что-то подобное, он уверен, что другие коллеги в парламенте смогут остановить такие идеи и не допустят их реализации.

"Поэтому я еще раз категорически против принудительной мобилизации женщин… И я подтверждаю, что никаких законопроектов по теме мобилизации женщин в парламенте Украины не существует. Я считаю, что все эти разговоры очень вредны. Я считаю, что в условиях, когда Украина переживает демографическую катастрофу, а у нас действительно демографическая катастрофа: в 1990 году в Украине родился один миллион детей, а в этом году, дай Бог, если мы выйдем на 150 тысяч. В прошлом году это было около 170 тысяч, ну это катастрофа", — резюмировал Гончаренко.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший представитель Трампа Кит Келлог заявил, что украинских женщин следует мобилизовать. Он считает, что они могут служить в армии наравне с мужчинами.

Также мы писали, что на это заявление отреагировала заместитель главы ОП Ирина Верещук. Она подчеркнула, что не Америке указывать Украине на такие вещи.