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Главная Новости дня Гончаренко: вопрос о мобилизации женщин в Раде не обсуждается

Гончаренко: вопрос о мобилизации женщин в Раде не обсуждается

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 01:30
Мобилизация женщин в Украине — Гончаренко заявил, что Верховная Рада не обсуждает такую идею
Женщины в ВСУ. Фото: "Вечерний Киев"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что в Верховной Раде нет законопроекта о введении мобилизации женщин в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, подобные разговоры наносят вред, особенно в условиях демографического кризиса в стране.

Об этом нардеп сказал в эфире программы "Вечір.LIVE", которую вела журналистка Яся Лепка.

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Обсуждают ли в Раде мобилизацию женщин

По словам Гончаренко, он категорически выступает против принудительной мобилизации женщин. Кроме того, несмотря на заявления бывшего спецпредставителя Трампа Кита Келлога, народный депутат подчеркнул, что именно Украина и украинский народ должны решать, кто должен служить и на каких условиях.

"Со всем уважением, но я не понимаю, когда наши партнеры говорят, что они бы снизили мобилизационный возраст, что они бы еще что-то сделали. Мы же не говорим, кому и как служить в Америке, кому и как служить в других странах. Во-вторых, даже из примеров, приведенных господином Келлогом, его жена и дочь добровольно выбрали для себя военный путь. За это им честь и благодарность. В Украине десятки тысяч женщин, которые воюют, и за это им честь и благодарность. Но это должен быть их добровольный выбор", — сказал народный депутат.

Он добавил, что, по его мнению, всё должно происходить на добровольной основе, включая и мобилизацию мужчин. Гончаренко пояснил, что один мотивированный человек, сознательно сделавший свой выбор, гораздо эффективнее, чем десять немотивированных и "бусифицированных" граждан.

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Возвращаясь к теме мобилизации женщин, народный депутат подчеркнул, что таких разговоров в Верховной Раде нет. В то же время, если и будет что-то подобное, он уверен, что другие коллеги в парламенте смогут остановить такие идеи и не допустят их реализации.

"Поэтому я еще раз категорически против принудительной мобилизации женщин… И я подтверждаю, что никаких законопроектов по теме мобилизации женщин в парламенте Украины не существует. Я считаю, что все эти разговоры очень вредны. Я считаю, что в условиях, когда Украина переживает демографическую катастрофу, а у нас действительно демографическая катастрофа: в 1990 году в Украине родился один миллион детей, а в этом году, дай Бог, если мы выйдем на 150 тысяч. В прошлом году это было около 170 тысяч, ну это катастрофа", — резюмировал Гончаренко.

Как сообщали Новини.LIVE, бывший представитель Трампа Кит Келлог заявил, что украинских женщин следует мобилизовать. Он считает, что они могут служить в армии наравне с мужчинами.

Также мы писали, что на это заявление отреагировала заместитель главы ОП Ирина Верещук. Она подчеркнула, что не Америке указывать Украине на такие вещи.

Алексей Гончаренко женщины армия мобилизация женщины на войне
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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