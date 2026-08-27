Буданов отверг идею мобилизации женщин в Украине

Глава ОПУ Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Призыв женщин в армию пока не актуален, ведь в Украине еще не исчерпан мобилизационный ресурс среди мужского населения. Глава Офиса президента Кирилл Буданов назвал идею женской мобилизации в нынешних условиях довольно странной.

Об этом Кирилл Буданов эксклюзивно рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Буданов категорически против мобилизации украинок

В Украине пока нет необходимости в обязательном призыве женщин в армию. Разговоры о возможном привлечении женского населения к мобилизационным процессам нелогичны на фоне того, что государство еще не призвало всех военнообязанных мужчин. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Комментируя вопрос женской мобилизации, чиновник отверг целесообразность подобных шагов в нынешних условиях.

"Я не вижу такой необходимости, скажем так прямо», — подчеркнул глава Офиса президента. Как можно мобилизовать женщин, если не мобилизованы все мужчины, к примеру? Это довольно странно", — констатировал Кирилл Буданов.

Читайте также:

Новини.LIVE отмечает, что в Верховной Раде отсутствуют какие-либо инициативы по призыву женщин в армию, о чем сообщал нардеп Алексей Гончаренко.

Сообщения в сети о том, что первая закупка специализированных женских бронежилетов свидетельствует о начале массовой мобилизации украинок, оказались очередной ложной манипуляцией.

В профильном парламентском комитете по вопросам национальной безопасности категорически опровергли планы по призыву женщин, отметив, что никаких законопроектов или кулуарных дискуссий по этому поводу не существует. Сегодня украинки пополняют ряды армии исключительно по собственной воле.

Между тем в странах ЕС начали проверять приложение "Резерв+" даже у украинок, обращающихся за статусом временной защиты. Такие требования возникли из-за некорректного применения должностными лицами обновленного алгоритма проверки легальности выезда и удостоверения личности, в котором процедурные правила были прописаны без четкого разграничения по полу. Но это не означает, что женщин обяжут служить.