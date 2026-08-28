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Головна Новини дня У МЗС прокоментували заклики РФ до миру: це порожні заяви

У МЗС прокоментували заклики РФ до миру: це порожні заяви

Ua ru
28 серпня 2026 08:17
В МЗС різко відповіли Росії на заяви про переговори
Голова МЗС Андрій Сибіга. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на заяви Кремля про готовність до дипломатичного врегулювання конфлікту. На тлі масштабних повітряних ударів в МЗС назвали ці заяви порожніми деклараціями Дипломати закликали міжнародну спільноту судити про реальні наміри Москви не за словами, а виключно за її діями.

Про це повідомляет Новини.LIVE з посиланням на заяву МЗС України у соцмережі X.

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Рекордна атака на столицю

Черговим доказом неготовності агресора до миру стала доба 27 серпня, коли столиці України довелося пережити одразу 13 повітряних тривог через постійні нальоти ворожих безпілотників.

В МЗС повідомили, що загалом небезпека для киян тривала майже 15 годин, через що у місті зупинявся громадський транспорт, закривалися державні установи та зривалися повсякденні справи людей.

Росіяни спеціально запускали свої дрони крихітними групами, аби максимально розтягнути загрозу в часі та тримати місто з мільйонним населенням під загрозою протягом дня.

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"Ось так виглядає рішення Росії продовжити свою війну. Поки Москва говорить про дипломатію, вона продовжує інвестувати в ракети та розширювати свої можливості вести війну. Готовність Росії до миру має оцінюватися не за її словами, а за тим, що вона робить — і Росія продовжує обирати терор і війну. Мир вимагає дій і достатнього тиску, щоб змусити Росію зупинити свою війну", — зазначили у МЗС.

Як писали Новини.LIVE раніше, голова МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що Україна прагне юридично розблокувати понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів для їхнього використання на відбудову країни та фінансування оборони.

Також ми повідомляли, що 24 серпня, у День Незалежності України відбулося засідання Ради Безпеки ООН,  присвячене наслідкам війни Росії проти України. На зустрічі обговорювалися атаки Росії на українські порти та перешкоджання експорту зерна. 

переговори МЗС Андрій Сибіга війна в Україні Росія
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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