Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МИД прокомментировали призывы РФ к миру: пустые заявления

В МИД прокомментировали призывы РФ к миру: пустые заявления

Ua ru
28 августа 2026 08:17
В МИД резко ответили России на заявления о переговорах
Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на заявления Кремля о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта. На фоне масштабных воздушных ударов в МИД назвали эти заявления пустыми декларациями. Дипломаты призвали международное сообщество судить о реальных намерениях Москвы не по словам, а исключительно по её действиям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление МИД Украины в социальной сети X.

Реклама

Рекордная атака на столицу

Очередным доказательством неготовности агрессора к миру стали сутки 27 августа, когда столице Украины пришлось пережить сразу 13 воздушных тревог из-за постоянных налетов вражеских беспилотников.

В МИД сообщили, что в целом опасность для киевлян длилась почти 15 часов, из-за чего в городе останавливался общественный транспорт, закрывались государственные учреждения и срывались повседневные дела людей.

Россияне специально запускали свои дроны крошечными группами, чтобы максимально растянуть угрозу во времени и держать город с миллионным населением под угрозой в течение дня.

Читайте также:

"Вот так выглядит решение России продолжить свою войну. Пока Москва говорит о дипломатии, она продолжает инвестировать в ракеты и расширять свои возможности вести войну. Готовность России к миру должна оцениваться не по ее словам, а по тому, что она делает — и Россия продолжает выбирать террор и войну. Мир требует действий и достаточного давления, чтобы заставить Россию остановить свою войну", — отметили в МИД.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина стремится юридически разблокировать более 200 миллиардов евро замороженных российских активов для их использования на восстановление страны и финансирование обороны.

Также мы сообщали, что 24 августа, в День Независимости Украины, состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям войны России против Украины. На встрече обсуждались атаки России на украинские порты и препятствование экспорту зерна.

переговоры МИД Андрей Сибига война в Украине Россия
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации