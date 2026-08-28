В МИД резко ответили России на заявления о переговорах

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Facebook/andrij.sybiha

Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на заявления Кремля о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта. На фоне масштабных воздушных ударов в МИД назвали эти заявления пустыми декларациями. Дипломаты призвали международное сообщество судить о реальных намерениях Москвы не по словам, а исключительно по её действиям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление МИД Украины в социальной сети X.

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Рекордная атака на столицу

Очередным доказательством неготовности агрессора к миру стали сутки 27 августа, когда столице Украины пришлось пережить сразу 13 воздушных тревог из-за постоянных налетов вражеских беспилотников.

В МИД сообщили, что в целом опасность для киевлян длилась почти 15 часов, из-за чего в городе останавливался общественный транспорт, закрывались государственные учреждения и срывались повседневные дела людей.

Россияне специально запускали свои дроны крошечными группами, чтобы максимально растянуть угрозу во времени и держать город с миллионным населением под угрозой в течение дня.

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"Вот так выглядит решение России продолжить свою войну. Пока Москва говорит о дипломатии, она продолжает инвестировать в ракеты и расширять свои возможности вести войну. Готовность России к миру должна оцениваться не по ее словам, а по тому, что она делает — и Россия продолжает выбирать террор и войну. Мир требует действий и достаточного давления, чтобы заставить Россию остановить свою войну", — отметили в МИД.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина стремится юридически разблокировать более 200 миллиардов евро замороженных российских активов для их использования на восстановление страны и финансирование обороны.

Также мы сообщали, что 24 августа, в День Независимости Украины, состоялось заседание Совета Безопасности ООН, посвященное последствиям войны России против Украины. На встрече обсуждались атаки России на украинские порты и препятствование экспорту зерна.