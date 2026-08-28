Буданов оценил способность РФ продолжать войну на фоне санкций

Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/Кирилл Буданов

Экономический потенциал Российской Федерации по-прежнему позволяет ей продолжать финансировать войну против нашего государства. Однако введенные международные ограничения и регулярные точечные удары по логистике агрессора уже демонстрируют мощный кумулятивный результат. Поэтому в настоящее время системное давление на финансовую систему РФ является главным инструментом для принуждения к завершению войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы Офиса Президента Украины Кирилла Буданова на международном форуме "Украина Завтра".

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Действие санкций против Москвы

Санкционная кампания западных союзников в сочетании с внутренними проблемами существенно ослабляет промышленный потенциал страны-агрессора.

"Чуда не будет, но, продолжая давление, мы сможем подтолкнуть страну-агрессора в правильном направлении к принятию соответствующих решений", — отметил Кирилл Буданов.

Глава ОП добавил, что накопительный эффект санкций против РФ за последние годы уже стал для Москвы болезненным, хотя у нее все еще есть значительный запас ресурсов и внешние экономические связи, в частности с Китаем.

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Как ранее писали Новини.LIVE, глава Офиса Президента Кирилл Буданов также раскрыл, почему Россия массово прибегает к ежедневному террору с помощью ударных «шахидов». Это делается исключительно для создания необходимой пропагандистской картинки победы перед выборами, поскольку на поле боя оккупанты не способны продемонстрировать своим избирателям никаких ощутимых успехов.

Также мы сообщали, что Министерство иностранных дел Украины назвало заявления Кремля о готовности к переговорам пустыми словами. В ведомстве подчеркнули, что очередным доказательством истинных намерений России стала рекордная атака на Киев 27 августа, во время которой враг почти 15 часов подряд запускал беспилотники для изнурения миллионного города.