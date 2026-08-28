Буданов: заменить мобилизацию «андроидами» не получится

Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина должна мобилизовывать не менее 30 тысяч человек ежемесячно. По его словам, без пополнения войск невозможно продолжать борьбу, а разговоры о замене мобилизации технологиями и "волшебными андроидами" — не более чем сказки.

Об этом Буданов сказал во время международного форума "Украина Завтра", сообщает Новини.LIVE.

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Сколько людей нужно мобилизовать

Буданов подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны Украина не может отказаться от мобилизации. По его словам, ежемесячно необходимо привлекать в армию не менее 30 тысяч человек.

"Менее 30 тысяч в месяц мобилизовывать нельзя, иначе не будет кому строить экономику", — заявил глава Офиса президента.

Он также отверг утверждение, что военных можно будет заменить современными технологиями.

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"Все, кто говорит, что можно отказаться от мобилизации и заменить военных какими-то волшебными андроидами, — это только сказки. Так не будет", — сказал Буданов.

Бизнес ищет работников

По словам главы Офиса президента, украинский бизнес адаптируется к дефициту рабочей силы быстрее, чем государство.

В частности, компании уже пытаются привлекать иностранных работников. Также в ряде профессий меняется гендерный состав работников из-за нехватки кадров.

Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов заявил о попытках договориться о моратории на дальнобойные удары между Украиной и Россией. По его словам, он лично пытался достичь такой договоренности, однако пока эти попытки не дали результата.

Новини.LIVE писали, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов оценил способность России продолжать войну на фоне международных санкций. По его словам, санкции и удары по логистике РФ уже дают накопительный эффект, однако у России все еще есть ресурсы и внешние экономические связи.