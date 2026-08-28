Буданов рассказал о попытке остановить удары с большого расстояния

Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что лично пытался договориться о прекращении дальних ударов между Украиной и Россией. По его словам, пока достичь такой договоренности не удалось, поэтому Украина вынуждена отвечать на российскую агрессию всеми доступными средствами.

Об этом Буданов заявил во время международного форума "Украина Завтра", сообщает Новини.LIVE.

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Буданов пытался договориться о моратории

Глава Офиса президента отметил, что Украина уже пыталась договориться о прекращении ударов с большого расстояния.

"Поверьте, мы это пробовали. Я вам прямо скажу, я это лично пробовал. Сейчас пока это не получается", — сказал Буданов.

По его словам, стороны сейчас пошли по пути эскалации. В таких условиях у Украины нет другого выбора, кроме как отвечать на атаки России всеми средствами, которые есть в ее распоряжении.

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"Мы должны отвечать всеми средствами, которые у нас есть. Это больно. Больно для всех, для них тоже больно", — заявил глава ОП.

Украина должна готовиться к длительному противостоянию

Буданов также подчеркнул, что в нынешних условиях Украина должна думать не только о ходе боевых действий, но и о дальнейшем развитии государства и экономики.

По его словам, необходимо искать способы развивать украинскую экономику в условиях войны и адаптироваться к новым вызовам.

"Мы должны думать, как мы будем выживать в этих условиях. Что будет с нашей экономикой, как ее развивать", — отметил Буданов.

Новини.LIVE писали, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов оценил способность России продолжать войну на фоне международных санкций. По его словам, санкции и удары по логистике РФ уже дают накопительный эффект, однако у России все еще есть ресурсы и внешние экономические связи.

Также Новини.LIVE сообщали, что Кирилл Буданов объяснил причину массированных атак России с использованием «шахидов». Он заявил, что таким образом РФ пытается создать для своих граждан картинку успеха в преддверии выборов в Госдуму, поскольку не может продемонстрировать значительных результатов на фронте.