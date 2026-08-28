Буданов розповів про спробу зупинити далекобійні удари

Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що особисто намагався домовитися про припинення далекобійних ударів між Україною та Росією. За його словами, наразі досягти такої домовленості не вдалося, тому Україна змушена відповідати на російську агресію всіма доступними засобами.

Про це Буданов сказав під час міжнародного форуму "Україна Завтра", інформує Новини.LIVE.

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Буданов намагався домовитися про мораторій

Керівник Офісу президента зазначив, що Україна вже намагалася домовитися про припинення далекобійних ударів.

"Повірте, ми це пробували. Я вам прямо скажу, я це особисто пробував. Зараз поки що не йде", — сказав Буданов.

За його словами, сторони наразі пішли шляхом ескалації. У таких умовах Україна не має іншого вибору, окрім як відповідати на атаки Росії всіма засобами, які є в її розпорядженні.

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"Ми маємо відповідати всіма засобами, які ми маємо у своєму розпорядженні. Це болісно. Болісно для всіх, для них також болісно", — заявив керівник ОП.

Україна має готуватися до тривалого протистояння

Буданов також наголосив, що в нинішніх умовах Україна має думати не лише про перебіг бойових дій, а й про подальший розвиток держави та економіки.

За його словами, необхідно шукати способи розвивати українську економіку в умовах війни та адаптуватися до нових викликів.

"Ми маємо думати, як ми будемо виживати в цих умовах. Що буде з нашою економікою, як її розвивати", — зазначив Буданов.

Новини.LIVE писали, що керівник Офісу президента України Кирило Буданов оцінив здатність Росії продовжувати війну на тлі міжнародних санкцій. За його словами, санкції та удари по логістиці РФ уже дають накопичувальний ефект, однак Росія все ще має ресурси та зовнішні економічні зв’язки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Кирило Буданов пояснив причину масованих атак Росії "Шахедами". Він заявив, що таким чином РФ намагається створити для своїх громадян картинку успіху напередодні виборів до Держдуми, оскільки не може продемонструвати значних результатів на фронті.