Зима в Украине 2026–2027: Буданов выступил с заявлением

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина сможет пережить следующий отопительный сезон, хотя, по его словам, он будет непростым. Он отметил, что прошлой зимой украинская энергосистема также работала в сложных условиях. Несмотря на проблемы, бизнес и Министерство энергетики смогли обеспечить прохождение отопительного сезона.

Об этом он сказал во время международного форума "Украина Завтра", передает Новини.LIVE.

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В ОП надеются на реализацию нового энергетического проекта

"Итак, эту зиму мы переживем — это первое, что я вам скажу. Мы точно ее переживем. Она не будет легкой, лгать не буду", — подчеркнул глава ОП.

По его словам, подготовка к новому отопительному сезону уже идет. В то же время Буданов признал, что по некоторым направлениям наблюдается отставание от запланированных темпов. Отдельно глава Офиса президента сообщил о надежде на реализацию одного из энергетических проектов, детали которого пока не может раскрывать.

Буданов также обратил внимание на восстановление энергетической инфраструктуры в регионах. По словам чиновника, работы активно продолжаются, а их результаты должны быть заметны.

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"Но вы, наверное, видите, что во многих регионах идет активное восстановление, и оно принесет свои плоды. Вы это увидите", — сказал Буданов.

Как сообщали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украине необходимо ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек для поддержания численности войск. По его словам, без регулярного пополнения Сил обороны продолжать борьбу будет невозможно.

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов заявил, что лично пытался договориться с российской стороной о прекращении дальних ударов между Украиной и Россией. По его словам, достичь соответствующей договоренности пока не удалось.