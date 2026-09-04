Визит представителей Трампа в Киев оказался под угрозой отмены

Стив Виткофф и Джаред Кушнер в Москве. Фото: российские СМИ

Первый официальный визит специальных посланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев, предварительно запланированный на 5–6 сентября, оказался под угрозой отмены. Американские чиновники опасаются за свою безопасность на фоне постоянных массированных российских ударов по украинской столице и логистических препятствий. Ситуация осложняется тем, что Кремль активно давит на американскую сторону и пытается сорвать эти важные переговоры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Kyiv Independent.

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Страх перед железнодорожным транспортом

Главной проблемой для представителей Белого дома стало отсутствие возможности прилететь в Киев самолетом из-за полностью закрытого воздушного пространства над страной.

Стив Виткофф отказывается путешествовать по украинской железной дороге, поскольку считает такой способ передвижения слишком опасным для себя.

Российское давление на спецпредставителей США

Кроме того, источники в дипломатических кругах отмечают, что Москва прямо запугивает американских посланников, а Виткофф всегда демонстрирует чрезмерную чувствительность к подобным российским настроениям и угрозам.

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Эта кризисная ситуация возникла сразу после того, как президент Владимир Зеленский публично объявил о готовности принять американскую делегацию в Украине.

В то же время в дипломатической практике двух стран уже были подобные прецеденты, связанные с безопасностью. Например, во время недавнего визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Россию американская администрация официально просила Киев воздержаться от запусков беспилотников в направлении Москвы.

Выдвинут ли США аналогичные требования к России на этот раз, пока неизвестно.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, США согласовывают дату визита Виткоффа и Кушнера в Украину. Также в ходе переговоров обсудили дальнейшее взаимодействие между украинской и американской командами.

Кроме того, мы сообщали, что президент Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям и страховым компаниям с предупреждением о том, что небо над Российской Федерацией становится опасным для полетов гражданской авиации. Он подчеркнул, что в ответ на российский террор против гражданской инфраструктуры украинская сторона будет наращивать удары беспилотниками по территории РФ.