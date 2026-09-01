Зеленський заявив, що російське небо стає повністю небезпечним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський попередив авіакомпанії, страховиків та всіх, хто користується ключовими російськими аеропортами, про небезпеку в повітряному просторі РФ. За його словами, через російську війну та удари у відповідь російське небо де-факто буде закриватися. Глава держави наголосив, що Україна не загрожує цивільній авіації, однак закликав враховувати присутність дронів у небі Росії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського у вівторок, 1 вересня.

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Зеленський попередив, що російське небо стає повністю небезпечним

Володимир Зеленський заявив, що наслідки російської агресії не можуть залишатися лише на території України. Президент наголосив, що українські сили використовують право на самооборону та завдають ударів по російських військових цілях і частині економіки, яка працює на війну.

За словами глави держави, через це ситуація в російському повітряному просторі змінюється. Він окремо звернувся до авіакомпаній, страховиків та тих, хто продовжує користуватися ключовими аеропортами РФ.

"Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним", — наголосив Зеленський.

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Президент водночас додав, що Україна не має наміру становити загрозу для цивільних літаків. Водночас, за його словами, авіакомпаніям необхідно враховувати ситуацію з українськими дронами в російському небі.

"Україна не загрожує цивільній авіації як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони в небі Росії будуть так, що треба на це зважати", — зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що російська влада, на його думку, не повідомляє про цю небезпеку належним чином. Він наголосив, що Україна не хоче втрати невинних життів, тому попереджає міжнародних партнерів про ситуацію в російському небі.

"Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватися: війна, що розв’язана Росією, закриває її небо", — пояснив український лідер.

Зеленський закликав послів донести інформацію до столиць

Глава держави закликав послів іноземних держав, які працюють в Україні та Росії, донести інформацію про небезпеку до своїх столиць. Окремо він звернув увагу на авіакомпанії, які літають до Москви, Санкт-Петербурга та інших ключових російських напрямків.

Президент повідомив, що Міністерство закордонних справ України та відповідні українські інституції нададуть міжнародним структурам повну інформацію щодо небезпек у російському повітряному просторі.

Зеленський також наголосив на необхідності завершення війни та заявив, що цивільна авіація не повинна перебувати в умовах, коли над Росією діють безпілотники:

"Цивільній авіації серед дронів не місце".

Україна готова до пауз в ударах заради дипломатії

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що Україна підтримує дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення війни. За його словами, Київ уже погоджувався на тимчасові паузи в ударах за зверненнями міжнародних партнерів.

Президент розповів, що на прохання американської сторони Україна не завдавала ударів по Москві та Санкт-Петербургу 25, 26 і 27 серпня. Він також зазначив, що Україна готова враховувати подальші звернення партнерів щодо визначених напрямків і часових проміжків.

Зеленський повідомив, що зараз готуються нові зустрічі в Москві, і Україна врахує це у своїх діях. За його словами, Київ готовий підтримувати кроки, спрямовані на дипломатичне завершення війни.

"Тому заради дипломатії, заради перемовин — коли партнери до нас будуть звертатися щодо цього — ми забезпечимо очищення російського неба від дронів на визначені проміжки часу та визначені напрямки", — зазначив глава держави.

Президент заявив, що безпека в російському небі може повернутися за умови реального руху до миру. Водночас він підкреслив, що поки триває війна, ситуація в повітряному просторі РФ залишатиметься пов’язаною з воєнними діями:

"Безпека в небо Росії повернеться. Повернеться тоді, коли почнеться справжній рух до миру".

Зеленський завершив звернення наголосом на необхідності міжнародних зусиль для завершення війни.

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