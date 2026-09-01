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Главная Новости дня Небо РФ становится опасным: Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков

Небо РФ становится опасным: Зеленский предупредил авиакомпании и страховщиков

Ua ru
1 сентября 2026 20:53
Зеленский заявил, что российское небо становится полностью опасным
Срочная новость

Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто по-прежнему пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится абсолютно опасным. Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой — ни для одного гражданского самолета. Просто в небе России будут находиться дроны, и это необходимо учитывать. Хотя российские власти не сообщают об этом должным образом, российское небо де-факто будет закрываться: развязанная Россией война закрывает её небо.
Мы в Украине не хотим гибели невинных людей. Поэтому предупреждаем партнеров: в небе России больше нет безопасных моментов. Важно, чтобы это услышали послы государств, работающих здесь, в Украине, и послы, работающие в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят международным организациям полную информацию об опасностях в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.

Новость дополняется...

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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