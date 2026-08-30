Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков. Фото: Посольство России в Южно-Африканской Республике﻿/Facebook

В Кремле заявили, что встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина возможна лишь для закрепления достигнутых договоренностей. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, перед такой встречей сторонам необходимо сначала пройти сложный процесс согласования решений. Он отметил, что речь идет о большом количестве деталей, которые президенты не должны обсуждать непосредственно во время саммита.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова во время общения с представителями СМИ.

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Как в Кремле видят встречу лидеров

Песков заявил, что предложение о проведении трехсторонней встречи выдвигается уже давно, однако ее формат, по мнению российской стороны, предполагает не проведение основных переговоров, а окончательное согласование уже выработанных договоренностей.

По его словам, саммит не должен стать площадкой для обсуждения всех деталей урегулирования. Президенты, как утверждает представитель Кремля, могут встретиться только на завершающем этапе, чтобы окончательно согласовать и зафиксировать договоренности.

Песков объяснил позицию российской стороны следующим образом:

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"Такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Договоренности — это вовсе не примитивное соглашение, это очень сложный процесс урегулирования, состоящий из огромного количества деталей.

И президентам встречаться, чтобы все это обсуждать, совершенно бесполезно. Они могут встретиться лишь для того, чтобы окончательно согласовать договоренности".

Отдельно пресс-секретарь Кремля заявил, что украинская сторона якобы не хочет "заниматься реальным урегулированием".

Это заявление прозвучало в контексте его комментариев относительно переговорного процесса и возможного саммита с участием трех президентов.

Новини.LIVE сообщали, что директор ЦРУ Джон Ретклифф во время секретной поездки в Москву предложил провести трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Предложение было направлено на возобновление мирных переговоров и поиск путей для прекращения войны. Американские чиновники также проинформировали Зеленского о переговорах Ретклиффа в Москве и предложении о трехсторонней встрече.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США информацию о встречах директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москве. По его словам, Вашингтон продвигает реалистичное видение дальнейших шагов для завершения войны. Зеленский подчеркнул, что Россия должна прекратить войну против Украины.