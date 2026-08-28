Зеленский: США предоставили Украине подробности визита Ретклиффа в Москву

срочная

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона получила от США информацию о встречах, состоявшихся во время недавнего визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. По его словам, Вашингтон продвигает реалистичное видение дальнейших шагов по прекращению войны.

Об этом Зеленский заявил в своём обращении, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Что Украина узнала от США

Зеленский отметил, что Украина накануне и после встреч Ретклиффа поддерживала контакты с американской стороной.

"Сегодня мы получили информацию от американской стороны о встречах в Москве, которые состоялись в эти дни. Там был ряд встреч, и мы общались накануне", — сказал президент.

По его словам, украинская сторона ценит тон переговоров США с Россией и согласованность действий Вашингтона.

Читайте также:

"Я благодарю за информацию, за необходимую тональность разговора с Россией. Мы ценим согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение того, что нужно делать и что нужно сделать", — подчеркнул Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Россия должна прекратить войну против Украины. По его словам, необходимо создать условия, при которых это станет возможным.

"Россия должна закончить свою войну, нужно создать все условия, чтобы это произошло", — заявил Зеленский.

Что известно о визите Ретклиффа в Россию

Как сообщали Новини.LIVE, по данным СМИ, глава ЦРУ встретился в Москве с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, утверждает, что руководители спецслужб встречаются регулярно и что недавний визит в Москву был обычной рабочей поездкой.

Также Новини.LIVE писали, что, по словам главы Администрации президента Кирилла Буданова, война в Украине была одной из тем во время визита директора ЦРУ в Москву. Однако эта тема не была главной.