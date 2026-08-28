Зеленський: США передали Україні деталі візиту Реткліффа до Москви

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона отримала від США інформацію про зустрічі, які відбулися під час нещодавнього візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За його словами, Вашингтон просуває реалістичне бачення подальших кроків для завершення війни.

Про це Зеленський заявив у своєму зверненні, інформує Новини.LIVE.

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Що Україна дізналася від США

Зеленський зазначив, що Україна напередодні та після зустрічей Реткліффа підтримувала контакти з американською стороною.

"Ми сьогодні отримали інформацію від американської сторони по зустрічах в Москві, які відбулись цими днями. Там був ряд зустрічей і ми говорили напередодні", — сказав президент.

За його словами, українська сторона цінує тональність переговорів США з Росією та узгодженість дій Вашингтона.

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"Я дякую за інформацію, за необхідну тональність розмови з Росією. Ми цінуємо згодженість кроків і те, що Америка просуває цілком реалістичне бачення, що треба робити і що треба зробити", — наголосив Зеленський.

Також президент підкреслив, що Росія має припинити війну проти України. За його словами, необхідно створити умови, за яких це стане можливим.

"Росія має закінчити свою війну, треба створити всі умови, щоб це було", — заявив Зеленський.

Що відомо про візит Реткліффу до Росії

Як повідомляли Новини.LIVE, за даними ЗМІ, глава ЦРУ зустрівся в Москві з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Президент США Дональд Трамп у свою чергу стверджує, що керівники спецслужб зустрічаються регулярно і що недавній візит до Москви був звичайною робочою поїздкою.

Також Новини.LIVE писали, що, за словами керівника ОП Кирила Буданова, війна в Україні була однією з тем під час візиту директора ЦРУ до Москви. Однак ця тема не була головною.