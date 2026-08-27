Голова ЦРУ прибув до Москви — Трамп назвав цей візит звичайною поїздкою

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що голова ЦРУ Джон Реткліфф зустрічався в Москві з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. При цьому він стверджує, що керівники спецслужб зустрічаються регулярно і що недавній візит до Москви був звичайною робочою поїздкою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його інтерв'ю для Axios.

Реклама

Що сказав Трамп про візит директора ЦРУ до Москви

Нагадаємо, що у вівторок, 25 серпня, голова ЦРУ здійснив таємну поїздку до Москви, де зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Наришкіним.

Після цього низка ЗМІ повідомила, що візит був спробою застерегти Москву від нападу на країни НАТО. Однак Трамп відкинув ці публікації та заявив в інтерв’ю Axios, що Реткліфф не робив подібних попереджень.

"Мене це зовсім не турбує. Проблем немає", — сказав Трамп, відповідаючи на запитання про можливу російську провокацію проти країн НАТО.

Читайте також:

Під час розмови президент США назвав візит Реткліффа «звичайною діловою поїздкою» і висловив здивування з приводу публікацій у ЗМІ.

"Реткліфф зустрічається зі своїм російським колегою раз на півроку або раз на рік. У них дуже добрі стосунки. Жодних повідомлень не було, і нічого подібного не сталося", — додав він.

Через дві години, під час спілкування з пресою, Трампа знову запитали, чи попереджали США диктатора РФ Володимира Путіна про можливі напади на країни НАТО. У відповідь Трамп сказав, що не хоче це коментувати, додавши, що Росія не збирається нападати на територію НАТО.

У свою чергу сам Наришкін підтвердив у четвер, що зустрічався з Реткліффом. За його словами, переговори були "звичайною частиною їхньої роботи" і що "нічого незвичайного не було". Він додав, що обговорював із головою ЦРУ "питання розвідки".

Як повідомляли Новини.LIVE, днем раніше Трамп також підтвердив візит голови ЦРУ і заперечив, що він пов’язаний із можливими діями Росії проти НАТО чи Великої Британії. При цьому він зазначив, що США продовжують працювати над завершенням війни в Україні.

Також ми писали, що, за словами керівника ОП Кирила Буданова, війна в Україні була однією з тем під час візиту директора ЦРУ до Москви. Однак ця тема не була головною.