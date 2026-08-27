Трамп заявив, що не боїться можливого нападу РФ на НАТО

Американський лідер Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що не бачить загрози у можливому нападі Росії на країни НАТО. Він також заперечив, що директор ЦРУ Джон Реткліфф під час нещодавнього візиту до Москви попереджав Росію про наслідки атаки на Альянс. Водночас європейські лідери стурбовані можливими провокаціями з боку РФ.

Про це повідомляє Axios, передає Новини.LIVE.

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Трамп не бачить проблеми у можливій провокації РФ

Відповідаючи на запитання журналістів про можливий напад Росії або провокацію проти країн НАТО, Трамп заявив, що його це не турбує.

"Я зовсім не занепокоєний. Жодної проблеми немає", — сказав президент США.

Тим часом, європейські лідери побоюються, що Москва може вдатися до обмеженої атаки або іншої військової провокації, щоб перевірити готовність НАТО реагувати на загрози та здатність Трампа виконувати зобов'язання за статтею 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає, що збройний напад на одного або кількох членів Альянсу розглядається як напад на всіх.

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Трамп заперечив попередження Росії з боку Реткліффа

Президент США прокоментував нещодавню поїздку директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За даними ЗМІ, він таємно зустрівся з керівником російської Служби зовнішньої розвідки Сергієм Наришкіним.

Повідомлялося, що під час зустрічі Реткліфф міг попередити російську сторону про наслідки можливого нападу на НАТО. Однак Трамп це заперечив і назвав візит звичайною робочою зустріччю.

Заяви президента США пролунали на тлі нещодавніх інцидентів із російськими безпілотниками. Зокрема, російські дрони порушували повітряний простір Румунії та Польщі. Крім того, Міністерство закордонних справ Росії погрожувало ударами по британських військових об'єктах.

Новини.LIVE писали, що у вівторок, 25 серпня, директор ЦРУ Джон Реткліфф без попереднього оголошення прибув до Москви та провів там близько восьми з половиною годин. Це став перший візит очільника американської розвідки до Росії з листопада 2021 року. Поїздка відбулася на тлі обопільних далекобійних ударів України й РФ та загострення ситуації навколо Ірану.

Ми також інформували, що за словами американського лідера візит Джона Реткліффа до Москви — це лише була звичайна робоча поїздка, яка не стосувалася можливих дій Росії проти НАТО чи Великої Британії.