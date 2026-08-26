Трамп прокоментував візит директора ЦРУ Реткліффа до Москви

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп підтвердив візит директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джона Реткліффа до Москви. Він назвав поїздку "напіврутинною" та заперечив, що вона пов’язана з можливими діями Росії проти НАТО чи Великої Британії. Водночас Трамп заявив, що США продовжують працювати над завершенням війни Росії проти України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дональда Трампа в інтерв'ю журналісту Гленну Беку.

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Трамп прокоментував візит директора ЦРУ до Москви

Про поїздку Джона Реткліффа до Росії Дональд Трамп розповів в ефірі шоу Гленна Бека. Американський президент відповів на запитання ведучого про причини візиту директора ЦРУ та наголосив, що поїздка має "напіврутинний" характер.

За словами Трампа, США зацікавлені в завершенні війни Росії проти України. Він також вкотре заявив, що, на його думку, повномасштабної війни можна було б уникнути, якби він був президентом на момент її початку.

"Він там, знаєте, у такому собі напіврутинному режимі. Не хочу розчаровувати людей. Ми хотіли б, щоб війна з Україною закінчилася. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом", — сказав глава Білого дому.

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Трамп відкинув версії про можливі причини візиту

Поїздка Реткліффа до Москви спричинила різні припущення щодо її мети. Зокрема, обговорювалася версія, що Росія може перевіряти готовність НАТО реагувати на можливі дії Кремля.

Серед інших припущень називали можливий зв'язок візиту із санкціями проти Ірану, а також сценарій підготовки Росії до нападу на Велику Британію. Трамп заперечив ці версії, заявивши, що поїздка директора ЦРУ не пов'язана з такими причинами.

Що відомо про поїздку Джона Реткліффа до РФ

Новини.LIVE інформували, що директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня здійснив неанонсований візит до Москви, де перебував близько восьми з половиною годин. Це перша поїздка глави американської розвідки до Росії з листопада 2021 року. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що візит був пов’язаний із "контактами між службами безпеки".

Новини.LIVE також писали, що американський журналіст Майкл Вайс припустив, що Реткліфф міг приїхати до Москви, щоб попередити Кремль про наслідки подальшої ескалації проти Європи та НАТО. Свою версію він пов’язав із розвідданими США, якими Вашингтон ділиться з Польщею, країнами Балтії та Скандинавією. За словами Вайса, останнім часом у Європі зросла ймовірна активність російського ГРУ та безпілотників, зокрема в Німеччині, Болгарії та Румунії.