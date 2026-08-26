Реткліфф зустрівся з російськими спецслужбами: коментар Кремля

Дональд Трамп та Джон Реткліфф. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Очільник ЦРУ Джон Реткліфф у вівторок, 25 серпня, здійснив неанонсовану поїздку до Москви, де пробув близько восьми з половиною годин. Це перший приїзд керівника американської розвідки до Росії із листопада 2021 року. Візит відбувся на тлі взаємних далекобійних ударів України та РФ, а також загострення протистояння навколо Ірану.

Про це йдеться у статті The Washington Post, передає Новини.LIVE.

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Глава ЦРУ Джон Реткліфф побував у Москві

Першим про приїзд очільника ЦРУ повідомив телеканал CBS News, посилаючись на анонімні джерела. У Білому домі, ЦРУ, Пентагоні та ВПС США коментувати подію відмовилися.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, який раніше заперечував наявність інформації про приліт американського літака до аеропорту "Внуково" та відкидав плани контактів із представниками США, згодом заявив журналістам The Post, що це були "контакти між службами безпеки", не надавши деталей щодо складу делегацій чи порядку денного.

Примітно, що даний візит став першою поїздкою керівника ЦРУ до Росії від листопада 2021 року, коли тодішній голова відомства Вільям Бернс застерігав Володимира Путіна від вторгнення в Україну.

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ЗМІ зазначають, що переговори відбулися на п'ятому році війни під час активізації далекобійних атак з обох боків: українські безпілотники завдають ударів по енергетиці та інтернет-магазинах у глибині Росії та в самій Москві, тоді як російські сили б'ють ракетами і дронами по Києву, поки там існує дефіцит засобів ППО.

При цьому президент США Дональд Трамп на липневому саміті НАТО в Туреччині спершу дав згоду на запит Києва щодо виробництва ракет до комплексів Patriot на українській території, але пізніше відмовився від цієї обіцянки.

Додатковим фактором напруженості між Вашингтоном і Москвою залишається іранський напрямок. Тегеран є ключовим союзником РФ, і російська сторона передавала йому розвіддані про розміщення американських сил на Близькому Сході.

У відповідь Міністерство фінансів США в понеділок оголосило про масштабну санкційну кампанію проти економіки Ірану. Аналітики також не виключають загрози нової ескалації з боку Москви, спрямованої проти країн Балтії чи інших держав Альянсу.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, за оцінкою редактора The Insider Майкла Вайса, ключовою метою візиту Джона Реткліффа могло стати пряме застереження Москви від посилення агресії проти європейських держав і союзників по НАТО.

Водночас через перебування глави американської розвідки в російській столиці Вашингтон закликав Київ тимчасово відмовитися від ударів по Москві найближчим часом. З відповідним проханням звернувся Дональд Трамп.