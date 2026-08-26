Ретклифф встретился с представителями российских спецслужб: комментарий Кремля

Дональд Трамп и Джон Ретклифф. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Глава ЦРУ Джон Ретклифф во вторник, 25 августа, совершил незапланированную поездку в Москву, где пробыл около восьми с половиной часов. Это первый визит главы американской разведки в Россию с ноября 2021 года. Визит состоялся на фоне взаимных ударов на большие расстояния со стороны Украины и РФ, а также обострения противостояния вокруг Ирана.

Об этом говорится в статье The Washington Post, передает Новини.LIVE.

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Глава ЦРУ Джон Ретклифф побывал в Москве

Первым о приезде главы ЦРУ сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на анонимные источники. В Белом доме, ЦРУ, Пентагоне и ВВС США отказались комментировать событие.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который ранее отрицал наличие информации о прилете американского самолета в аэропорт "Внуково" и отвергал планы контактов с представителями США, впоследствии заявил журналистам The Post, что это были «контакты между службами безопасности», не предоставив подробностей о составе делегаций или повестке дня.

Примечательно, что данный визит стал первой поездкой главы ЦРУ в Россию с ноября 2021 года, когда тогдашний глава ведомства Уильям Бернс предостерегал Владимира Путина от вторжения в Украину.

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СМИ отмечают, что переговоры состоялись на пятом году войны в период активизации дальнобойных атак с обеих сторон: украинские беспилотники наносят удары по энергетическим объектам и интернет-магазинам в глубине России и в самой Москве, тогда как российские силы наносят ракетные и дронные удары по Киеву, пока там существует дефицит средств ПВО.

При этом президент США Дональд Трамп на июльском саммите НАТО в Турции сначала дал согласие на запрос Киева о производстве ракет для комплексов Patriot на украинской территории, но позже отказался от этого обещания.

Дополнительным фактором напряженности между Вашингтоном и Москвой остается иранское направление. Тегеран является ключевым союзником РФ, и российская сторона передавала ему разведданные о размещении американских сил на Ближнем Востоке.

В ответ Министерство финансов США в понедельник объявило о масштабной санкционной кампании против экономики Ирана. Аналитики также не исключают угрозы новой эскалации со стороны Москвы, направленной против стран Балтии или других государств Альянса.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, по оценке редактора The Insider Майкла Вайса, ключевой целью визита Джона Ретклиффа могло стать прямое предупреждение Москве об усилии агрессии против европейских государств и союзников по НАТО.

В то же время в связи с пребыванием главы американской разведки в российской столице Вашингтон призвал Киев временно отказаться от ударов по Москве в ближайшее время. С соответствующей просьбой выступил Дональд Трамп.